IL SEGRETO / Chi è davvero Nazaria? La moglie di Mauricio sembra sincera ma... (Anticipazioni 9 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 9 febbraio: Nazaria continua a dimostrarsi gentile e felice delle sue nozze con Mauricio, ma con Fe mostra il suo vero volto...

09 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto conclude oggi la sua programmazione settimanale. Come accade ormai dal mese di novembre, infatti, la telenovela spagnola non troverà spazio nel palinsesto pomeridiano del sabato di Canale 5 e verrà sostituita da Amici di Maria De Filippi (proprio come Una Vita). Si ripartirà oggi dalle ricerche di Camila, preoccupata per le sorti di Belen. Lucia, prima di lasciare Puente Viejo, le aveva rivelato che la bambina era tornata a Cuba ma di lei si sono perse pericolosamente le tracce. Per la moglie di Hernando la preoccupazione sarà inevitabile, almeno fino a quando arriverà Nicolas portandole la migliore notizia che avrebbe voluto sentire: ha trovato Belen, che è viva e sta bene! Per Camila sarà impossibile nascondere la gioia per tale fantastica novità e Nicolas verrà subito visto da lei come un vero e proprio eroe.

Il Segreto: Nazaria nasconde qualcosa?

L'arrivo di Nazaria nelle ultime puntate de Il Segreto ha aperto più di qualche interrogativo tra i telespettatori della telenovela spagnola. La donna sembra una persona per bene, seriamente interessata a Mauricio e decisa a far funzionare il loro matrimonio, ma davvero è possibile fidarsi di una persona scelta da Donna Francisca? In passato ogni matrimonio combinato dalla dark lady si è dimostrato un vero fallimento: ha imparato dai tanti errori o anche in questo caso la sua misteriosa cugina si dimostrerà una donna crudele e pericolosa? Il dubbio si farà concreto non solo ai telespettatori ma allo stesso Mauricio, che noterà fin troppo entusiasmo nella moglie. Per questo si confronterà con Raimundo, esprimendo i suoi dubbi sulle vere intenzioni della nuova arrivata. La prima ad avere il sospetto che Nazaria non sia sincera sarà la povera Fè. La domestica non dovrà fare i conti soltanto con la perdita dell'uomo che ama, ma si troverà a dover rispondere delle frecciatine non troppo velate della sua rivale in amore.

