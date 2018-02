IRRATIONAL MAN/ Su Canale 5 il film con Joaquin Phoenix (oggi, 9 febbraio 2018)

Irrational Man, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 8 febbraio 2018. Nel cast: Joaquin Phoenix, Emma Stone e Parker Posey, alla regia Woody Allen. La trama del film nel dettaglio.

09 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

NEL CAST JOAQUIN PHOENIX

Irrational Man, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 23.50. Una pellicola di genere commedia e giallo che è stata prodotta in America del 2015, il soggetto, la sceneggiatura e la regia sono del grande Woody Allen. Gli attori scelti per interpretare i personaggi principali sono Joaquin Phoenix, Emma Stone e Parker Posey. Per la sua interpretazione, l'attrice statunitense Emily Jean Stone nel 2016 è stata candidata al premio cinematografico "Jupiter Award" per la categoria "migliore attrice internazionale". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IRRATIONAL MAN, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

E' la storia di un professore di filosofia, un uomo maturo che sta vivendo un momento difficile, una vera crisi esistenziale che sta condizionando la sua vita. Il professore si chiama Abe Lucas e si è appena trasferito a Rhode Island negli Stati Uniti per insegnare in un collegio. Tra i suoi nuovi colleghi c'è Rita Richards, una donna molto piacente con la quale avrà una relazione amorosa. Una giovane studentessa del collegio, Jill Pollard, si innamora del professor Abe Lucas, nonostante fosse la ragazza di Roy. Ad incuriosire Jill è l'indifferenza che il professore mostra rispetto ad ogni situazione, è propria la freddezza dell'uomo che fa innamorare la ragazza. Presto la studentessa coglie una nota di leggerezza in più nella persona di Abe Lucas, è una sensazione che Jill prova un giorno mentre è con lui al bar. I due, senza volere, ascoltano le parole di una donna che confida ad un'amica la sua preoccupazione di vedersi negare l'affidamento dei figli, e tutto a causa di un giudice palesemente corrotto che risponde al nome di Thomas Spangler. La storia della donna colpisce molto Abe che, improvvisamente, decide di fare giustizia eliminando fisicamente il magistrato depravato. Spangler diventa un pensiero fisso, il senso di giustizia del professore diventa la ragione della sua vita. Comincia a pedinare il giudice, lo segue mentre pratica le attività sportive e riesce a scambiare il suo succo d'arancia con un'altra bevanda in cui ha versato una buona dose di cianuro. Trascorre qualche tempo dalla morte del giudice e Jill, a causa di alcune circostanze fortuite, comincia a sospettare che ad uccidere Spangler sia stato proprio il professor Abe Lucas. La ragazza frequenta assiduamente il professore e riesce finalmente a fargli confessare l'omicidio. Jill è innamorata di Abe e inizialmente decide di non denunciarlo, quando si sparge la notizia che un innocente finirà in galera perché imputato dell'omicidio di Spanger, la ragazza informa Abe della sua intenzione di denunciarlo e gli chiede di costituirsi alla polizia. Il professore aveva in programma di rientrare in Europa e di partire insieme a Rita ma, dopo le affermazioni di Jill, decide di uccidere anche lei. Con una stratagemma, ferma la ragazza, finge di chiederle scusa ma poi l'aggredisce e tenta di lanciarla nel vuoto; Abe scivola, perde l'equilibrio e finisce per precipitare e muore di colpo, pagando con la vita l'efferato crimine.

