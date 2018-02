Ida e Riccardo/ Uomini e donne, messo da parte Sossio Aruta spunta un altro terzo incomodo?

Messi da parte Sossio Aruta e tutte le polemiche che sono scaturite dalla sua amicizia con Ida, ecco arrivare un terzo incomodo che potrebbe rovinare tutto con Riccardo, chi è?

09 febbraio 2018

Rullo di tamburi signori e signore perchè nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne non mancheranno i colpi di scena. Ancora una volta al centro dello studio non si parlerà molto di amore ma di liti e, in particolare, di tutto quello che è successo tra Ida e Sossio Aruta. Il calciatore sembra ormai un lontano ricordo per la dama che è pronta ad andare via a capofitto con Riccardo ma qualcosa non quadra, o almeno così sembra. Un rvm ripercorre tutto quello che è successo in queste settimane fino al momento in cui Ida decide di sentire Angelo e accogliere il neo arrivato Gianluca. La dama decide di sedere al centro dello studio rivelando che il cavaliere non l'ha corteggiata come si sarebbe aspettata in questi primi giorni mentre lui rilancia che avrebbe preferito di vederla di persona ma non ha ottenuto molto successo. Ida lo saluta dicendo che non è scattato nulla ma il vero pomo della discordia è ancora Riccardo.

RICCARDO SCARICA IDA PER DONATELLA?

La dama ammette di non averlo sentito molto spesso ma Maria de Filippi sa bene che forse il motivo non è quello che è successo tra di loro. Sembra che Riccardo in questi giorni abbia tenuto il freno a mano e che abbia voluto sentire meno del solito la sua Ida e lui spiega l'accaduto dicendo di essere rimasto male per quanto accaduto la scorsa volta e si è preso qualche giorno per riflettere e oggi vuole farsi da parte. In studio le polemiche non mancano per il suo cambiamento e mentre lui, in qualche modo fa cadere su di lei la colpa, Maria scagiona la dama dicendo che in realtà Riccardo si sta sentendo con Donatella e così lei si spiega il motivo del suo tergiversare. Sossio Aruta tace sull'accaduto ma prende posto al centro dello studio per via di Melania, con la quale ha iniziato una frequentazione. Come andrà a finire questa volta?

