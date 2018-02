Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e news, Cecilia Capriotti verso l'eliminazione?

Isola dei Famosi 2018, Cecilia Capriotti, in nomination con Simone Barbato e Alessia Mancini, è la candidata all'eliminazione? I naufraghi pensano di sì.

09 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti

Chi sarà l’eliminato dell’Isola dei Famosi 2018 nel corso della quarta puntata in onda martedì 13 febbraio? In nomination ci sono Cecilia Capriotti, Simone Barbato e Alessia Mancini. Se, inizialmente, i pronostici davano per spacciato l’ex naufrago solitario non avendo avuto tempo di farsi conoscere, nelle ultime ore, in pole per tornare in Italia, è salita Cecilia Capriotti che sta trascorrendo la sua terza settimana sull’Isola dei Peor non essendo riuscita a legare davvero con nessuno dei naufraghi. Dopo aver litigato i primi giorni con Alessia Mancini e, successivamente, con Eva Henger e Francesca Cipriani, la scorsa settimana ha avuto anche uno scontro in diretta con Filippo Nardi che sta diventando sempre più insofferente nei suoi confronti. Sull’Isola dei Mejor sono quasi certi che a lasciare l’Isola sarà proprio la Capriotti che, a loro dire, non è riuscita ad abituarsi alla vita da naufraga e trascorre tutto il suo tempo a lamentarsi. Sarà davvero lei, dunque, la nuova eliminata dell’Isola?

PAOLA DI BENEDETTO ATTACCA CECILIA CAPRIOTTI

Cecilia Capriotti continua ad essere nel mirino delle donne. Dopo gli scontri con Alessia, Rosa, Francesca ed Eva, nelle ultime ore, a scagliarsi contro di lei è stata Paola Di Benedetto. La modella, furiosa, ha attaccato Cecilia, rea di fare la doppia faccia e di essere tra le più ipocrite dell’isola. “Cecilia falsa che mi dice amore mio, quando poi ha detto ‘questa qui l’hanno messa dentro per s*pare, per farla sc*pare da qualcuno’. Ma io la dirò questa cosa, me la magno, questa cosa è grave, non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia ‘amore che bella la storia con Francesco, amore sei bellissima’. Lei è subdola”, ha sbottato la Di Benedetto. Nella prossima puntata dell’Isola, dunque, ci saranno scintille? I fans del reality non aspettano altro dopo la delusione ricevuto nella scorsa puntata quando si aspettavano una serata ricca di colpi di scena che, invece, non sono arrivati.

