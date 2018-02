Jamie Dornan, Mr. Grey di 50 sfumature/ Il sex symbol si confida con Barbara d’Urso (Pomeriggio 5)

Jamie Dornan, il famosissimo Mr. Grey di Cinquanta sfumature di rosso si confida in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso, il sex symbol cosa racconterà del film?

09 febbraio 2018 Valentina Gambino



Jamie Dornan è il famosissimo Christian Grey in Cinquanta sfumature di grigio, nero e rosso. Ospite in esclusiva da Barbara d'Urso, uno degli attori più sexy del momento si scoprirà senza filtri durante Pomeriggio 5, per chiudere l'appuntamento settimanale proprio in bellezza. Per anni le estimatrici della 35enne hanno sperato che, durante il capitolo conclusivo della saga, il loro attore preferito potesse regalare loro un nudo integrale ed invece, questo non è accaduto. Il motivo l'ha spiegato lo stesso attore: "Si vede molto il mio sedere. Non mi disturba. Vedete molto anche il seno di Dakota. Mostrerei anch’io il seno se ce l’avessi. Ho solo pensato, “Non dobbiamo mostrare il resto se non è essenziale alla storia”. Non stiamo facendo un porno, come pensano invece molte persone", ha affermato. Dornan si è rifiutato di mostrarsi totalmente nudo proprio perchè la visione non era essenziale alla storia. Cosa racconterà durante la seconda parte dedicata al gossip di Pomeriggio 5? Lady Cologno è apparsa già di ottimo umore…



Nel frattempo il bellissimo attore, ha svelato che Cinquanta sfumature di rosso sarà il suo ultimo film dedicato alla famosa saga che ha tormentato milioni di donne con pensieri decisamente peccaminosi sul suo conto. Nel corso di un’intervista su ITV con Lorraine Kelly, il sex symbol ha spiegato come mai non pensa di vestire nuovamente i panni di Mr. Grey. "Non penso ce ne saranno altri, nel senso che non ci sono altri libri. E.L. James ha riscritto i primi due dalla prospettiva di Christian, ma è tutto già visto, abbiamo già fatto quei film, quella storia, non ce ne saranno altri". "E in ogni caso, se anche dovesse scrivere un seguito, Dakota e io... ok, più io in realtà, sono davvero troppo vecchio per... per questo", ha continuato. Poi riguardo il suo ruolo ha precisato: "Credo mi piaccia più ora rispetto al primo film. Ha attraversato un periodo di cambiamento, a suo modo, anche nel rapporto con le persone. Si è aperto molto grazie ad Ana e credo che ora abbia raggiunto la versione migliore di sé".

