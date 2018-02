L' AMORE NON VA IN VACANZA/ Su Canale 5 il film con Cameron Diaz (oggi, 9 febbraio 2018)

L'amore non va in vacanza, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Cameron Diaz e Kate Winslet, alla regia Nancy Meyers. La trama del film nel dettaglio.

09 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale in prima serata su Canale 5

NEL CAST CAMERON DIAZ E KATE WINSLET

L'amore non va in vacanza, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 21,10. Una pellicola prodotto nel 2006 negli Stati Uniti D’America che è stata diretta dalla brava Nancy Meyers, professionista che ha curato altresì anche la sceneggiatura del film. La pellicola ascrivibile al genere delle commedie a sfondo sentimentale è stata prodotta dalla Columbia Pictures, essa, è stata distribuita in Italia dalla 01 Distribution, e si basa sull’interpretazione di Cameron Diaz e Kate Winslet che rispettivamente vestono i panni di Amanda e Iris. Belle le musiche composte da Hans Zimmer per un film che vista anche l’anzianità di produzione è stato visto parecchie volte dai telespettatori italiani. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

L' AMORE NON VA IN VACANZA, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

La pellicola si basa sulla vita di Iris Simpkins, una giornalista che nonostante sia innamorata del suo compagno, viene da quest’ultimo distrutta sentimentalmente stante il fatto che l’uomo dichiara di amare la donna con cui ripetutamente la tradisce, Sarah Smith-Alcott. Nella stessa situazione di Iris, si trova Amanda Woods una donna di Los Angeles che ha appena interrotto il suo fidanzamento con Ethan a causa del suo tradimento. Volendo Amanda trovare una pausa di riflessione nella quale decidere cosa fare del suo rapporto amoroso, decide di cambiare la sua casa con quella di Iris, con la quale si trova concettualmente vicina stante la stessa situazione che vivono le due donne. Iris si trova immediatamente bene nella grande casa di Los Angeles, da contraltare la situazione di Amanda che si annoia nella casa dell’amica, ubicata nel noioso Surrey. Amanda avendo raggiunto la consapevolezza di ritornare a Los Angeles fa amicizia con il fratello di Iris, Graham, e con quest’ultimo passa una notte infuocata, dedicata solamente al sesso.

Il giorno dopo però Amanda persevera nella sua decisione di lasciare il Surray, nonostante Graham la inviti a conoscere i suoi amici, sperando che questi la facciano retrocedere della sua decisione. Anche Iris a Los Angeles trova qualcosa da fare, la donna incontra infatti un ex sceneggiatore e con l’anziano professionista inizia una bella amicizia, a complicare le cose arriva anche l’amicizia di Miles, un giovane compositore amico dell’anziano sceneggiatore, con cui la donna trova l’amore. Il film continua con molti intrecci amorosi, intrecci che portano lo spettatore a vedere come nell’amore non tutto è perso, alla fine infatti le due donne troveranno l’amore rispettivamente con Graham e Miles, due uomini che faranno ricredere le due donne su quello splendido sentimento che è l’amore.

