LE VIBRAZIONI DUETTO CON SKIN/ "Così sbagliato": la cantante ha aggiunto alcuni versi (Sanremo 2018)

Le Vibrazioni e Skin canteranno insieme “Coì sbagliato” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda questa sera venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Le Vibrazioni

Le Vibrazioni si preparano ad accogliere Skin nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2018. La celebre cantante inglese ha già manifestato un forte entusiasmo per il brano della band di Francesco Sarcina, dal titolo “Così sbagliato”. Skin ha infatti voluto inserire una parte scritta di proprio pugno, ma solo dopo aver richiesto la spiegazione del brano al frontman del gruppo. Per la cantante era infatti essenziale riuscire a comprendere il concetto espresso nel testo, dimostrando ancora una volta la propria professionalità. In un'intervista a Radio Italia, Francesco Sarcina ha inoltre sottolineato che Skin ha risposto al suo urlo d'aiuto, come ha definito la sua canzone, e che il suo ingresso sarà un forte sostegno. La certezza de Le Vibrazioni è che l'artista potrà donare una maggiore intensità al brano, per ora rimasto in sordina alle orecchie della giuria demoscopica. Nella prima serata, la canzone non è riuscita ad oltrepassare lo scoglio dell'ultima fascia, ma nella seconda serata ha vissuto un miglioramento grazie al voto della sala stampa, posizionandosi nella fascia intermedia.

LE VIBRAZIONI, IL GRUPPO E' PIÙ FORTE DI PRIMA

La voce di Skin è sempre stata una certezza, prima ancora del suo arrivo al Festival di Sanremo 2018. Ormai presenza forte in Italia, la celebre artista londinese non ha di sicuro bisogno di presentazioni. Al fianco de Le Vibrazioni, la sua voce potrà di certo trasformare un brano del tutto italiano in uno internazionale, di un vigore maggiore rispetto a quanto già dimostrato dalla band di Francesco Sarcina. Gli ammiratori de Le Vibrazioni sono infatti rimasti colpiti dalla loro esibizione già nella prima serata, sottolineando sui social come l'energia della rock band sia ritornata come quella di un tempo. In seguito alla temporanea divisione, erano tanti i dubbi sulla possibilità che il gruppo subisse in realtà una trasformazione in negativo. Messo da parte il pericolo, Sarcina e Le Vibrazioni sono pronti a tentare il colpaccio e cercare di conquistarsi addirittura un primo posto. Le possibilità di una loro vittoria per i bookmakers sono tuttavia ancora molto basse: per Snai la quota è di 25.00 e per Sisal di 33.00.

SKIN SEMPRE SUL PALCO

Considerata una delle regine del genere pop rock, Skin ha già attirato l'attenzione del pubblico del Festival di Sanremo 2018. L'artista è infatti una delle più attese della kermesse, nota anche per il suo ruolo di giudice nel talent di Sky X Factor. La frontman degli Skunk Anansie è inoltre intervenuta a Foggia alla fine dello scorso mese in occasione di una serata organizzata al club Histoire, dove si è esibita nella prima passione che le ha permesso di incontrare la musica: l'arte del diskjockeing. Sono trascorsi solo due mesi inoltre dal concerto degli Skunk Anansie in occasione del Capodanno di Cosenza, dove i fan hanno potuto incontrare la band rock più attesa del momento. Un'occasione per poter ascoltare dell'ottima musica e anche per vedere dal vivo la pantera nera del rock. Alcuni giorni fa, Skin e gli Skunk Anansie hanno invece annunciato tramite INMusic la decisione di cambiare il programma previsto per l'estate 2018, a causa di trasformazioni improvvise nella loro agenda che li porterà lontani dal Festival croato.

