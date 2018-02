LEONARDO MONTEIRO/ Video, Bianca: il vincitore di “Area Sanremo” non convince (Nuove proposte, Sanremo 2018)

Leonardo Monteiro con la sua "Bianca" si è posizionato ai piedi della classifica della terza puntata di Sanremo 2018. Stasera sarà eletto il vincitore delle Nuove Proposte.

Leonardo Monteiro si è esibito con la sua “Bianca” al Festival di Sanremo 2018, in occasione della terza serata. Il cantante si è esibito come ultimo delle Nuove Proposte, riuscendo tuttavia a farsi notare grazie al testo del suo brano sanremese. Scritta da Marco Ciappelli e Vladi Tosetto, è una canzone d'amore che racconta la fine di una relazione, dovuta alla presenza di un tradimento che non permette di superare l'ostacolo. Il messaggio che Monteiro ha scelto come perno del suo brano riguarda infatti l'eternità dell'amore, che va al di là della durata di ogni singola storia, ma che riguarda principalmente la capacità dell'essere umano di provare un sentimento così forte. Come nel caso della rivale Eva Pevarello, anche Leonardo ha dimostrato di aver fatto tanta strada dalla sua precedente esperienza al talent Amici di Maria De Filippi. Lontano dal mondo del ballo, il cantante è riuscito a mantenere una forte fedeltà alle sue radici di danza, donando alla sua canzone una musicalità che lo vede ballare in modo leggero fra le parole del testo. Purtroppo la reazione della giuria demoscopica non è stata positiva, dato che il cantante è riuscito ad ottenere solo un ultimo posto. Si tratta tuttavia di una posizione provvisoria, che potrebbe cambiare proprio questa sera, in occasione della finalissima delle Nuove Proposte. Clicca qui per vedere la sua esibizione

LEONARDO MONTEIRO AI PIEDI DELLA CLASSIFICA

Il Festival di Sanremo 2018 darà una nuova possibilità a Leonardo Monteiro questa sera per tentare di sbaragliare la concorrenza con la sua “Bianca” (clicca qui per leggere l’analisi del testo). Un testo impegnato e orecchiabile, adatto per una rotazione radiofonica e fortemente sentimentale. La scelta del cantautore di rimanere fedele alle linee guida della kermesse italiana non gli ha permesso tuttavia di elevarsi rispetto agli altri concorrenti della categoria Giovani, riuscendo ad arrivare tiepido all'orecchio degli ascoltatori. Dalla sua la fortuna di non aver subito i difetti tecnici che hanno interessato invece altri artisti, che si sono visti oscurare da un volume più alto dell'Orchestra. Monteiro intanto si augura di essere riuscito ad arrivare a quante più persone possibili, mentre i bookmakers continuano a rimanere fermi sulle loro posizioni pre Sanremo 2018. Secondo il punto di vista di Snai infatti il cantante ha poche possibilità di arrivare alla vittoria finale, dimostrabile con i 12 punti della sua quota. Eurobet nettamente più positivo, con un 6.00 che lascia ampio spazio per sperare ancora ad un possibile stravolgimento della classifica finale.

