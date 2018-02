LORENZO BAGLIONI/ Video, ''Il congiuntivo'': la giuria lo premia, vincerà le Nuove Proposte? (Sanremo 2018)

Lorenzo Baglioni, video: "Il congiuntivo". La giuria demoscopica lo lancia al secondo posto, riuscirà a vincere la sezione Nuove Proposte al Teaotr Ariston? (Festival di Sanremo 2018)

Lorenzo Baglioni, Il congiuntivo

Lorenzo Baglioni è sbarcato al Festival di Sanremo 2018 con la sua canzone Il congiuntivo, ormai diventata popolare sui maggiori social network. Il professore di matematica ha scelto di tentare la fortuna per il suo debutto sanremese con un brano scritto di suo pugno e in collaborazione con Michele Baglioni e Lorenzo Piscopo, un vero campione di visualizzazioni se si considerano le 2 milioni di views ottenute solo su YouTube. Il concorrente delle Nuove Proposte è forse quindi fra i pochi a potersi considerare già apprezzato e conosciuto ancora prima del suo esordio all'Ariston. Una canzone ironica ed educativa allo stesso tempo, che con simpatia punta il dito verso uno degli errori più comuni degli studenti, alle prese con i tempi verbali imposti dalla grammatica italiana. La performance di Lorenzo Baglioni è stata inoltre in linea con l'intento del suo brano, grazie ad una coreografia che ha visto il resto della band impegnato in balletti degni degli storici Ragazzi Italiani.

Armati di toga e cappello e con tanto di fiocco, il gruppo ha scelto un outfit total black, in perfetto contrasto con il rosso dell'abito di Baglioni, una tonalità che gli ha permesso di sottolineare ancora di più la coerenza del suo stile con il contenuto della canzone. Simpatica inoltre la scelta iniziale di mostrare un cuore con una frase romantica in cui il congiuntivo, nemmeno a dirlo, è del tutto sbagliato. Una presa in giro verso chi, armato del più nobile dei sentimenti, rischia di spegnere con i propri gesti anche la passione più ardente agli occhi dell'amata.

LORENZO BAGLIONI, SECONDO POSTO PER LA GIURIA DEMOSCOPICA

Che Lorenzo Baglioni potesse raggiungere le prime posizioni della classifica delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018 non è di certo una sorpresa. Il concorrente è riuscito infatti a conquistare la giuria demoscopica, che lo ha premiato con un secondo posto. Meno vincente di Alice Caioli, in prima posizione, ma con un distacco significativo dagli altri due concorrenti della seconda serata della kermesse. Non stupisce un verdetto simile proprio per la popolarità già registrata da uno dei brani più ascoltati da diverse settimane, che ha il vanto di essere stato presentato al pubblico con un forte successo già all'attivo. Il merito di Lorenzo Baglioni è tuttavia di aver voluto prendere le distanze dalle linee guida più storiche e 'vecchie' della manifestazione canora, scegliendo di mettere in primo piano il mondo dei giovani. Un tributo alla coerenza ed all'onestà quindi, che gli ha già permesso di entrare nelle grazie delle generazioni di ragazzi e giovanissimi.

Le possibilità che Baglioni mantenga una posizione così vantaggiosa sono quindi molto alte e potrebbe addirittura superare la rivale Alice Caioli, ma dovrà fare attenzione a Ultimo, il giovane rapper che secondo i bookmakers è il super favorito della sezione Nuove Proposte. Le previsioni lo danno comunque fra i vincenti ed anche se non riuscirà a conquistare il primo posto sul podio, è facile che riesca comunque a piazzarsi fra le primissime posizioni della classifica finale.

© Riproduzione Riservata.