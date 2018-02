LUCA BARBAROSSA DUETTO CON ANNA FOGLIETTA/ Passame er sale: un dialogo profondo (Sanremo 2018)

Luca Barbarossa con Anna Foglietta canterà “Passame er sale”, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Nel corso della terza serata della 68° edizione del Festival di Sanremo, che sarà dedicata ai duetti, Luca Barbarossa si esibirà assieme all'attrice romana Anna Foglietta nel suo brano dal titolo “Passame er sale”. I due hanno già collaborato e duettato in passato e proprio per questo il cantautore, che ha raggiunto il successo con brani come “Via Margutta” e “Roma spogliata”, ha scelto Anna Foglietta per accompagnarlo in questa nuova e suggestiva avventura sul palco dell'Ariston. L'attrice romana, grande appassionata di musica, darà un tocco tutto al femminile al brano, che sostanzialmente non dovrebbe subire particolari modifiche rispetto alla versione originale presentata martedì. Gli stili di entrambi gli artisti sono abbastanza simili ma l'interpretazione della Foglietta contribuirà a rendere il brano più profondo, dando anche senso al dialogo contenuto all'interno del testo della canzone stessa. Secondo alcune indiscrezioni la versione di “Passami er sale” che verrà proposta nel corso della terza serata conterrà una partire recitata proprio da Anna Foglietta.

LUCA BARBAROSSA, LA PRIMA CANZONE IN DIALETTO ROMANO

La scelta di Luca Barbarossa che ha puntato sulla collaborazione con una delle attrici romani più apprezzate e amata degli ultimi anni, sembra essere una mossa vincente che potrà, senz'altro aiutare il cantautore romano a trovare la vetta della classifica. Nel corso della prima serata d'apertura, infatti, Luca Barbarossa si è posizionato all'interno della classifica centrale secondo il giudizio della giuria demoscopica. Il brano dal titolo “Passame er sale” è la prima canzone presentata al Festival di Sanremo e scritta completamente in dialetto romanesco. La performance dell'artista è stata impeccabile e la canzone, già dopo la prima serata, è stata trasmessa da diverse emittenti radiofoniche internazionali. Dopo la serata di venerdì 9 febbraio scopriremo se il duetto con Anna Foglietta riuscirà a conquistare il favore della giuria, dando al brano di Barbarossa il giusto valore che di fatto merita.

LA CARRIERA DELL’ATTRICE

Anna Foglietta è un'attrice romana molto nota al pubblico televisivo e cinematografico per le sue apparizioni in serie tv di successo come La mafia uccide solo d'estate o in film del calibro di Nessuno mi può giudicare, Mai Stati Uniti, Perfetti sconosciuti e Che vuoi che sia. Nel 2017 è stata tra le attrici protagoniste de Il premio, pellicola cinematografica diretta da Alessandro Gassman. Nel corso delle prime settimane di gennaio 2018, Anna Foglietta si trova sul set del film Palloncini in cui reciterà al fianco di Lucia Chiossone e che uscirà nelle sale cinematografiche italiane nell'autunno del 2018.

