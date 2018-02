Lo Stato Sociale col Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi/ Un ensemble inedito al Festival (Sanremo 2018)

Lo Stato Sociale canterà “Una vita in vacanza” con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

09 febbraio 2018 Redazione

Lo Stato Sociale

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo che sono riusciti a posizionarsi nella parte alta della classifica troviamo Lo Stato Sociale. Il gruppo originario di Bologna, nato nel 2009 e composta da 3 dj, nella terza serata del Festival si cimenterà in un'inedita esibizione assieme al Piccolo Coro dell'Antoniano e all'attore comico Paolo Rossi. Un connubio musicale curioso che riserverà non poche sorprese e che proporrà una versione del tutto rivoluzionata del brano Una vita in vacanza, ovvero la canzone che il gruppo bolognese ha presentato in gara. Lo strano “ensemble” ha ben poco in comune da un punto di vista musicale: le musicalità indie de Lo Stato Sociale si incroceranno con le voci celestiale dei bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano e alla voce calda e profonda di Paolo Rossi, offrendo così al pubblico una versione completamente rivisitata di Una vita in vacanza.

LA COREOGRAFIA SUL PALCO

Dopo la prima serata del Festival, Lo Stato Sociale ha decisamente sorpreso pubblico e addetti ai lavori, piazzandosi nella prima parte della classica, quella contrassegnato con il colore blu e contenente i sette cantanti preferiti della giuria demoscopica. Le performance offerte dal gruppo bolognese hanno anche potuto contare sullo straordinario effetto sorpreso rappresentato dalla presenza di una signora sprint che si è esibita in un fantastico rock acrobatico nel finale dell'esibizione. Una trovata che ha piacevolmente sorpreso e intrattenuto il pubblico. La collaborazione con Il Piccolo Coro dell'Antoniano e Paolo Rossi non potrà far altro che accrescere il valore musicale e artistico della band agli occhi del pubblico a casa. L'enorme sensibilità artistica dei tre componenti del trio renderà il brano de Lo Stato Sociale ancora più intimo e suggestivo.

DALLO ZECCHINO D’ORO A SANREMO 2018

Il Piccolo Coro dell'Antoniano è stato recentemente protagonista dell'ultima edizione dello Zecchino d'Oro, la competizione canora andata in onda su Rai Uno dal 18 novembre al 9 dicembre 2017. Anche nella passata edizione del Festival di San Remo il noto coro fondato nel 1963 da Mariele Ventre ha calcato le scene del palco dell'Ariston nel corso della terza serata della kermesse sanremese, esibendosi in alcuni dei più grandi successo dello Zecchino d'Oro come Volevo un gatto nero e Il valzer del moscerino. Paolo Rossi è invece un noto attore comico e cantautore italiano che nel 2017 è apparso nel film Poveri ma ricchissimi nel ruolo di Libero.

