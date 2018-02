Loredana Lecciso/ L'amica di Al Bano: “Romina Power rivuole il suo posto, ma lui...” (Pomeriggio 5)

09 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Loredana Lecciso, la crisi con Al Bano Carrisi

Si torna a parlare di Loredana Lecciso a Pomeriggio 5. Barbara d'Urso ha anticipato di avere novità importanti. È tornata insieme ad Al Bano Carrisi? Intanto a svelare un lato inedito della separazione è un'amica del cantante di Cellino San Marco, l'avvocato Angela Franchini. Conosce da tempo Al Bano, quindi si è fatta un'idea molto chiara di quanto accaduto: «Romina Power tira fuori sui media un Al Bano che non è quello reale, lui è un uomo riservato nei suoi sentimenti, si chiude a riccio nel suo privato, è una persona che odia mettere in piazza il suo quotidiano, mentre lei lo tira nella ressa mediatica», dichiara nell'intervista rilasciata a pugliain.net. E poi rivela il motivo della reunion tra Romina Power e l'ex marito: «Credo, ed è un parere personale, lei rivoglia il suo posto. Loredana ha conosciuto un Al Bano “libero”, non si è intromessa in nessuna relazione. Nonostante questo, evidentemente, dopo la riunione artistica, Romina ha avuto un ritorno nostalgico».

ROMINA POWER TRA LOREDANA LECCISO E AL BANO

Sarà proprio questa intervista lo spunto per un nuovo dibattito su Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi a Pomeriggio 5? Di sicuro la reunion musicale con Romina Power si sta arricchendo di retroscena. Per l'avvocato Franchini, che conosce da tempo del cantante pugliese, il vero amore dell'amico è la musica, ma il presente comunque è Loredana Lecciso. Per Romina Power la nostalgia è canaglia? «Qualcosa che l'ha riportata indietro nel tempo. Se Al Bano non avesse un’altra donna e un’altra famiglia, probabilmente non avrebbe nessun problema a ricomporre una relazione, che comunque, a mio avviso, non sarebbe più quella di un tempo». Al Bano però non ha ancora preso una posizione netta, a quanto pare: «Perché non entra nelle questioni di gossip, e con Romina ci lavora. Comunque a lei è legato, almeno per quest’altro anno in cui faranno concerti assieme». Loredana Lecciso è invece mortificata dalla «volontà di Romina di farla passare per la parte debole, fragile, che non ha presa sul suo uomo. Qualunque donna ne sarebbe ferita. Dopo 18 anni Loredana non è una comparsa, è il quotidiano ed il presente, di Al Bano».

