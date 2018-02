Lorenzo Zambelli / Chi è il fidanzato di Arisa: ancora insieme? Dopo la rottura è tornato il sereno

Ritorno di fiamma per Lorenzo Zambelli e Arisa, che dopo il tira e molla degli anni scorsi hanno deciso di riprovarci ancora una volta. La conferma nel programma di Paolo Bonolis...

09 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Arisa (Instagram)

Dopo una serie di tira e molla che negli ultimi anni hanno infiammato le pagine di gossip, sembra essere tornato il sereno fra Arisa e Lorenzo Zambelli, lo storico fidanzato della cantante. Zambelli è un imprenditore friulano, amico e partner dell'artista lucana, per la quale ormai da tempo ricopre anche il ruolo di manager. La loro rottura è stata resa nota nel 2016 proprio da Arisa, che raggiunta da Donna Moderna ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Ci lega un grande affetto: quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia. Lo cambio ne La Notte: 'La vita può allontanarci, l'amore continuerà'. Oggi sto bene da sola". Confermando la fine della sua relazione durata ben sei anni, la cantante sembrava non lasciare alcuna speranza a un eventuale ritorno di fiamma: "Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa e non siamo più tornati indietro", ma di recente, a quanto pare, fra i due sarebbe finalmente tornato il sereno.

IL RITORNO DI FIAMMA

È stata Arisa a rivelare, negli ultimi mesi, di aver recuperato il rapporto con Lorenzo Zambelli, dal quale, nel 2016, aveva deciso di prendersi una pausa. La dichiarazione è stata infatti rilasciata dalla cantante ai microfoni del celebre programma di Paolo Bonolis "Chi ha incastrato Peter Pan", dove lo scorso ottobre, nel corso di un breve faccia a faccia con i piccoli protagonisti dello show, Arisa non è riuscita a nascondere di essere fidanzata con un ragazzo di nome Lorenzo. L'artista, che ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto ermetiche, ha seminato successivamente una serie di indizi per descrivere ai bambini il suo fidanzato e sarebbero stati proprio questi dettagli a indirizzare i bene informati sull'identità di Lorenzo Zambelli. Nel tracciare un breve identikit del suo misterioso spasimante, infatti, Arisa ha rivelato che anche lui è un supporter della sua stessa squadra, l'Udinese, lo storico team per il quale fa il tifo proprio il suo manager. Solo coincidenze?

