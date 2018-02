MARIO BIONDI DUETTO CON ANA CAROLINA E DANIEL JOBIM/ Rivederti: "festa" brasiliana al Festival (Sanremo 2018)

Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim canteranno “Rivederti” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Mario Biondi a Sanremo 2018

Mario Biondi ha deciso di mantenersi coerente con il suo ultimo disco, di cui fa parte il brano che ha presentato al Festival di Sanremo 2018. Dal titolo Brasil, il cantautore ha infatti deciso di unirsi sul palco dell'Ariston a due icone della musica brasiliana, Daniel Jobim e Ana Carolina. La sua decisione deriva dall'idea di accendere i riflettori sulla discendenza del grande compositore brasiliano Antonio Calros Jobim, scomparso nel '94. La sua “Rivederti” assumerà quindi dei contorni più festosi e internazionali, per un brano che segna il 47esimo anno della vita del cantante catanese. Una decisione che del resto non prende le distanze da quanto avvenuto nel 2009, quando è stato Biondi ad accompagnare Karima Ammar, in gara per le Nuove Proposte e simbolo della sua volontà di instradare la propria carriera lungo un percorso internazionale, seppur con basi del tutto italiane.

MARIO BIONDI AI PIEDI DELLA CLASSIFICA

Difficile che Mario Biondi riesca a risollevarsi dal baratro in cui sembra finito al Festival di Sanremo 2018. Il musicista di Catania non è infatti riuscito a conquistare la giuria demoscopica, che ha deciso di assegnargli una posizione intermedia. La terza serata potrebbe tuttavia permettergli di risollevare le sorti, grazie anche ai duetti con la discendenza del grande Jobim che ha voluto per la serata dedicata agli ospiti della kermesse italiana. La presenza di Daniel Jobim e Ana Carolina gli permetterà infatti di guardare più lontano e forse di far percepire il suo brano “Rivederti” sotto una luce del tutto diversa. Tacciata da molti come una canzone fin troppo classica persino per Sanremo 2018, Mario Biondi non sembra aver incontrato la fortuna per il suo debutto all'Ariston. I bookmakers non prevedono tuttavia un verdetto finale del tutto funereo, dato che Snai gli ha assegnato 13 punti e Sisal 16.00, affiancandolo ad artisti come Giovanni Caccamo e Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico.

I NIPOTI DI TOM JOBIM

Daniel Jobim e Ana Carolina rappresentano l'eredità di uno dei più importanti musicisti e compositori del Brasile. In quanto nipoti di Antonio Carlos Jobim, i due artisti hanno concentrato le loro carriere su due strade diverse. La prima è infatti una cantante affermata, mentre il secondo un pianista di successo. Ed è in queste vesti che si uniranno alla voce di Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018, un perfetto incastro di voci e suoni che vedranno l'alternanza del maschile e femminile e la completezza del piano di Jobim. Importante del resto il contributo di Jobim nel mondo della bossa nova brasiliana, di cui Antonio Carlos, conosciuto come Tom, è uno dei creatori al fianco di Joao Gilberto e Vinicius de Moraes. E non è un caso se Mario Biondi ha voluto i suoi nipoti nella serata duetto, dato che nel testo della sua Rivederti è presente anche un omaggio alla Luiza del compositore brasiliano, una delle sue hit più conosciute. Grazie alla presenza dei due artisti, Biondi si prepara infatti a calcare ancora di più la mano sull'anima brasiliana della sua canzone, con un particolare arrangiamento che renderà del tutto inedita questa versione di Rivederti.

