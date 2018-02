MASTERCHEF ITALIA 7/ Eliminati e pagelle: il giallo della pasta brisè e mamma Denise (ottava puntata)

Masterchef Italia 7, pagelle puntata 8 febbraio 2018, che ha visto l'eliminazione di Manuela e Giovanna. Inoltre, la pasta brisè ha movimentato non poco la serata

09 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Giovanna, eliminata con Manuela

ELIMINATI OTTAVA PUNTATA

Piccolo giallo con colpo di scena nell’ottava puntata di Masterchef Italia 7. Tutta colpa della pasta brisè e dell’Invention test a coppie. Cucinando, infatti, qualcuno non ha più ritrovato il proprio impasto in buone condizioni e così alle coppie Davide-Alberto e Francesco-Simone sono stati dati 15 minuti per rifarlo. Alla fine della prova, i filmati hanno messo sotto accusa Marianna e Manuela che sono state eliminate. Tuttavia dopo la prova in esterna, in cucina è entrata un notaio e rivedendo tutte le immagini è stato evidenziato che tre coppie avevano messo l’impasto laddove non doveva stare. Dunque al pressure test, indipendentemente dal risultato della prova in esterna, sono andati Giovanna, Ludovica, Davide e Alberto. Insieme a Marianna e Manuela che sono quindi rientrate in cucina. Alla fine sono state eliminate Manuela e Giovanna.

MASTERCHEF ITALIA 2018: LE PAGELLE

Vediamo ora le pagelle di questa puntata. Antonino, voto 8 vince la Mystery Box, l’Invention test in coppia con Kateryna e la prova in esterna da capitano. Peccato che non abbia svolto bene il compito di leader. Denise, voto 6-: non è piaciuto il suo esordio da “mamma”, protettiva nei confronti di Francesco. Ma è poi riuscita a fare un buon lavoro in coppia con Fabrizio. Il quale (voto 6+) è migliorato rispetto alla scorsa settimana, nonostante un battibecco con Bruno Barbieri. Francesco, voto 5: deve venir fuori da solo, senza essere stimolato dagli altri, altrimenti non riuscirà ad andare avanti. Pasta brisè, voto 2: è stata oggetto di un giallo che non solo ha movimentato fin troppo la puntata, ma ha anche rovinato, in alcuni casi, gli scrigni di Venere di Bruno Barbieri. Giovanna, voto 6-: ha pagato la troppa emotività, andando in tilt nel pressure test.

