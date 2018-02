MEMO REMIGI E BARBARA D'URSO/ Nino Frassica: "Visto che non sei morto vai per 50 puntate a Domenica Live"

Memo Remigi e Barbara D'Urso, Nino Frassica al Festival di Sanremo: "Visto che non sei morto ora andrai a fare cinquanta puntate di Domenica Live". Simpatico siparietto con retroscena.

09 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Memo Remigi e Barbara D'Urso, Nino Frassica

Come mai Nino Frassica per la chiusa comica al Festival di Sanremo con Memo Remigi si è lasciato andare a una battuta su Barbara d'Urso che ha percorso come un fulmine il palco dell'Ariston? Perchè è un genio. Il comico si riferiva ad un lontano passato in cui Memo Remigi e Barbara D'Urso sono stati fidanzati. Un retroscena che possiamo trovare sul web e che risale al 1979 quando il noto paroliere aveva 41 anni e la Barbarella nazionale era una soubrette di appena 22 anni. Una storia d'amore tra due persone con 19 anni di differenza, ma con Barbara D'Urso che ha sottolineato: "Avevo diciotto anni ed ero piccola, lui era un gran bel figo. Andava a ruba e io l'amavo". Sicuramente un retroscena sugoso alla base della battuta di Nino Frassica che dopo il finto omicidio di Memo Remigi ha sottolineato: "Visto che non sei morto ora andrai a fare 50 puntate di Domenica Live con Barbara D'Urso". Probabile che già oggi a Pomeriggio 5 la conduttrice dirà la sua magari ricordando qualche simpatico aneddoto proprio sulla sua storia con il noto paroliere.

LA SCENETTA DI NINO FRASSICA

Nino Frassica si presenta al Teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2018 nei panni di Nino Cecchini suo cavallo di battaglia nella serie televisiva Don Matteo giunta ora all'undicesima stagione. Deve indagare sulla ''morte'' di Memo Remigi che ha finto un collasso. Molto simpatico il siparietto che lo vede pronto a salire sul palcoscenico per interrogare Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Ovviamente ci sono molte trovate legate alla sua terra la Sicilia, come quando chiede al direttore artistico del Festival un autografo e poi gli chiede di scrivere anche Forza Messina. Nino Frassica delizia poi quando chiede a spelling del suo cognome e visto che è troppo difficile decide di chiamarla Antonella Clerici. Alla fine però Memo Remigi torna sul palcoscenico e dice di essere vivo, così Nino Frassica tuona: "Visto che non sei morto farai 50 puntate di Domenica Live con Barbara D'Urso".

© Riproduzione Riservata.