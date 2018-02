META E MORO DUETTO CON SIMONE CRISTICCHI/ Non mi avete fatto niente: accomunati dal destino... (Sanremo 2018)

Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi canteranno insieme “Non mi avete fatto niente” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Ermal Meta e Fabrizio Moro (Instagram)

Considerati i superfavoriti del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno scelto per la serata duetti di unire le voci con quella di Simone Cristicchi, conosciuto per la sua bravura di cantattore. I due concorrenti tuttavia si stanno difendendo in queste ultime ore da pesanti critiche, a causa del brano che hanno scelto per il Festival di Sanremo 2018. La loro prima esibizione, così attesa da parte del pubblico, è stata accolta infatti a suon di accuse, per via della presenza di una frase nel testo della loro “Non mi avete fatto niente”. Non si tratta in realtà di plagio verso altri artisti, ma di un presunto autogoal da cui l'autore si è già difeso. Andrea Febo ha infatti risposto alle accuse con un tweet lapidario, in cui ha sottolineato che non si tratta di una scopiazzatura ma di una rielaborazione, un particolare che del resto è stato ben evidenziato dai due concorrenti ancora prima del loro arrivo alla kermesse. L'esito del duetto di Ermal/Moro con Cristicchi dipenderà quindi dalla sentenza del direttivo di Sanremo 2018, che è stato interpellato per esprimersi a riguardo. Il pubblico tra l'altro non ha dimenticato come nel 2006 fa lo stesso Cristicchi sia riuscito a salvarsi da una situazione analoga, a causa della sua “Che bella gente”, cantata da Simona Cipollone (in arte Momo) dieci anni prima. In quel caso tuttavia il cantautore è riuscito a salvarsi e arrivando secondo nella sezione Nuove Proposte: la sua presenza sul palco permetterà alla coppia di amici di replicare il successo?

ERMAL META E FABRIZIO MORO RESTANO I FAVORITI

Ermal Meta e Fabrizio Moro continuano a primeggiare sulla classifica delle previsioni dei bookmakers italiani. La loro presenza al Festival di Sanremo 2018 li ha visti già come vincitori, ma la polemica che li ha colpiti in queste ultime ore potrebbe cambiare lo scenario. Per la Snai continuano tuttavia ad essere i favoriti con una quota di 3.50, leggermente in vantaggio rispetto a Lo Stato Sociale, mentre per la Sisal il punteggio è di 4.50, al di sotto dei 3.00 assegnati alla band. Per la giuria demoscopica invece la performance di Moro e Meta non poteva che essere vincente, dato che i due concorrenti si sono posizionati in fascia blu, fra i vincitori. Alla luce di quanto sta succedendo, i due artisti potrebbero però perdere punti agli occhi del pubblico da casa, che potrebbe decidere di cambiare del tutto la loro posizione in classifica. Il tutto ovviamente senza considerare che Ermal Meta e Fabrizio Moro potrebbero essere costretti ad abbandonare la competizione per via del loro brano non del tutto inedito, anche se il direttore artistico e il maestro Ennio Morricone hanno già espresso un parere favorevole riguardo alla questione. In un'intervista dell'Avvenire, Claudio Baglioni ha infatti sottolineato che il concetto di plagio è ormai superato.

L’IMPEGNO A TEATRO DI CRISTICCHI

Simone Cristicchi non si sta preparando in questi giorni solamente a salire sul palco del Festival di Sanremo 2018 per duettare con i due amici e colleghi Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il cantante sarà infatti presente a Saronno il prossimo 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria della tragedia che ha colpito l'intera popolazione italiana. In particolare si ricorderà l'esodo che ha visto dalmati, fiumani e istriani abbandonare le loro terre in seguito al trattato del '47 e motivo che ha spinto Cristicchi a portare in scena il suo spettacolo racconto L'Esodo, scritto dall'artista in collaborazione con Jon Bernas. A 11 anni di distanza dalla vittoria a Sanremo con “Ti regalerò una rosa”, Cristicchi è sempre più impegnato nel mondo del teatro, come dimostra la sua recente esibizione in Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e miracoli di David Lazzaretti, uno spettacolo andato in scena lo scorso 4 febbraio al Teatro Civico di Moncalvo e scritto dallo stesso cantante in collaborazione con Manfredi Rutelli.

© Riproduzione Riservata.