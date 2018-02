MICHELLE HUNZIKER, SANREMO 2018/ Dieci e lode: cita Johnny Stecchino e risponde alla Raffaele

Michelle Hunziker conquista il palco dell'Ariston e il pubblico da casa con ambiti da sogno e il suo talento canoro. La conduttrice svizzera promossa a pieni voti.

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino (LaPresse)

Perfetta madrina del Festival di Sanremo 2018, la naturalezza con cui Michelle Hunziker si muove sul palco dell'Ariston è di certo visibile agli occhi dell'intero pubblico italiano. La conduttrice svizzera riesce a mantenere intatta la sua spontaneità anche di fronte alle regole seriose del concorso canoro, riuscendo a lasciarsi andare a risate e mantenendo il controllo di fronte ai momenti più seri. Una timoniera che riesce anche a recuperare eventuali dilungaggini da parte di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, sicura della sua conoscenza dei tempi televisivi. Durante la terza serata, la Hunziker ha avuto l'ormai conosciuto spazio per le sue doti canore, che questa volta hanno lasciato spazio anche ad una piccola gag che l'ha vista nei panni di vittima. Mentre si trovava sul palco ad intonare I maschi, la hit di Gianna Nannini, la Hunziker è stata infatti fermata da diverse spettatrici, che si sono poi rivelate parte di un flashmob contro la violenza sulle donne. Il gruppo di attrici e cantante ha deciso infatti di rafforzare il messaggio anti femminicida di quest'edizione di Sanremo, un testimone che la stessa conduttrice ha deciso di portare avanti nella vita. La Hunziker è stata inoltre 'vittima' di una gag di Virginia Raffaele, che si è lanciata al fianco di Claudio Baglioni in un'imitazione della conduttrice svedese. Un momento che la diretta interessata ha accolto con grande ironia, facendo sua in un tweet una celebre frase pronunciata da Roberto Benigni nel suo film Johnny Stecchino: “Non mi somiglia penniente”.

QUALCHE CRITICA SULL’ACCONCIATURA

La vera conduttrice del Festival di Sanremo 2018 è senza dubbio Michelle Hunziker, che con esperienza e bravura dimostra a ogni serata di essere il volto di quest'edizione del concorso canoro. La brillante svizzers ha dato tra l'altro dimostrazione di essere un'artista a tutto tondo, spaziando dal campo che le è più conosciuto, maturato grazie a tanti anni di presentazione, fino a quello di cantante. Immancabile il sorriso sul suo volto, che contribuisce a rendere l'atmosfera dell'Ariston ancora più frizzante e solare. Un particolare che del resto hanno reso Michelle Hunziker così popolare agli occhi del pubblico italiano fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo. Perfettamente a suo agio con outfit e acconciature scelti per la terza serata della kermesse, con un notevole hair stylist che si è concentrato su uno chignon formato maxi posto sul lato destro. Interessante e adeguato al suo viso, ma fortemente criticato sui social. In molti telespettatori hanno infatti puntato il dito contro la Hunziker per aver snaturato la bellezza dei suoi lunghi capelli, con il solo risultato di dimostrare dieci anni di più. Interessante invece la scelta dell'abito per la fase finale della serata, un vestito lungo e rosa confetto che le ha permesso forse di cancellare il ricordo del precedente. Un Trussardi bianco e nero con gonna a strascico e a sirena, come sottolinea l'Ansa, un look che sposa perfettamente l'epoca rievocata dall'acconciatura e che ricorda le scelte fatte dalle grandi celebrità del passato per il loro look.

