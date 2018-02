MILLY CARLUCCI/ Al Festival prima di Ballando con le stelle (Giuria degli esperti Sanremo 2018)

Milly Carlucci, giuria: ruolo importante alla kermesse della musica italiana per la padrona di casa di Ballando con le stelle, chi voterà stasera al Teatro Ariston? (Finale Sanremo 2018)

Milly Carlucci, giuria Sanremo 2018

Milly Carlucci avrà un ruolo importante per il Festival di Sanremo 2018, in qualità di esperta di giuria. La timoniera storica di Ballando con le stelle sarà infatti presente in un gruppo di vip di alto livello, pronti a dare il loro verdetto sui vincitori di Nuove Proposte e Campioni. Il team scenderà infatti in campo nella quarta serata della kermesse, ma quello della Carlucci e degli altri compagni d'avventura non sarà l'unico voto che influenzerà il verdetto finale. La votazione sanremese si arricchirà infatti del voto della giuria di 300 fruitori musicali, del pubblico da casa e dei giornalisti accreditati in sala stampa. Milly Carlucci intanto si prepara a questa nuova esperienza, in attesa di un grande ritorno che la vedrà prima donna di due diversi format previsti nel palinsesto Rai fra questo mese ed il prossimo. La conduttrice sarà infatti alla guida del Daytime di Ballando con le stelle, previsto per il debutto il prossimo 26 febbraio: cinque puntate che rimetteranno al centro della scena non solo la Carlucci, ma anche i volti storici della giuria presieduta da Carolyn Smitch e composta da Fabio Canino e Giullermo Mariotto. Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni saranno invece assenti per altri impegni lavorativi. Rimangono invece ancora da definire tutti i nomi dei concorrenti che faranno parte dell'edizione di quest'anno dello show, mentre sembra che Giovanni Ciacci e l'attore Massimiliano Morra sarà fra le presenze certe. Il cast al completo verrà inoltre annunciato proprio in occasione del Daytime.

LA VITA E LA CARRIERA

Nata dell'ottobre del '54 e con il nome anagrafico di Camilla Patrizia Carlucci, Milly Carlucci ha trascorso la propria infanzia ad Udine e si è trasferita a Roma appena adolescente. La sua passione per il pattinaggio artistico inizia negli anni del Liceo, mentre la sua bellezza è già evidente. Nel '72 vince infatti il titolo di Miss Teenager, ma viene convinta dai genitori a tentare la strada dell'università, percorso che la futura conduttrice abbandonerà alcuni anni più tardi. Decide infatti di dedicarsi al mondo della televisione, in cui vivrà il suo debutto nel '76 grazie a L'altra domenica, il programma di Renzo Arbore, in qualità di inviata. Due anni più tardi la Carlucci diventa già fortunata conduttrice grazie a Giochi senza frontiere al fianco di Ettore Andenna, un programma di cui rimarrà alla guida per tre edizioni. Negli stessi anni divide l'impegno professionale in altri show come Il sistemone e Blitz, per poi lasciare il rifugio della Rai e tentare la fortuna con Risatissima, varietà in onda su Canale 5 nell'83. Sarà un breve periodo che la vedrà ritornare sui suoi passi alcuni anni più tardi ed assumere altri ruoli importanti, fra cui il Festival di Sanremo del 1992, quandoa ffianca Pippo Baudo. Vincitrice di premi come il David di Donatello, il Gran Premio Internazionale della Tv e molti altri ancora, la Carlucci deve il suo successo anche allo Zecchino d'Oro, di cui condurrà tre edizioni, e infine Notti su ghiaccio: saranno questi i principali show che le permetteranno, nel 2011, di diventare Regina indiscussa di Ballando con le stelle.

