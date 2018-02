MUDIMBI/ Video, “Il mago”: incanta l'Ariston (Nuove proposte, Sanremo 2018)

Mudimbi ha conquistato e incantato il pubblico di Sanremo 2018 con la canzone "Il mago". Questa sera sarà nominato il vincitore delle Nuove Proposte del Festival.

Mudimbi (Facebook)

Michel Mudimbi ha dimostrato la propria potenza musicale nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2018. Il suo brano, dal titolo “Il mago”, è un perfetto esempio di come l'influenza rap e quella hip hop si siano unite alla perfezione grazie a un testo originale e inedito. Il singolo fa inoltre parte del suo nuovo disco, Michel, un altro punto di partenza come ha sottolineato nella sua clip di apertura il concorrente. Mudimbi ha infatti le idee molto chiare sul percorso che vuole intraprendere in seguito all'esperienza sanremese, sicuro di poter ripartire ancora una volta da questo piccolo/grande traguardo raggiunto. Supportato dal Maestro Umberto Iervolino, il concorrente è riuscito per ora a realizzare il suo sogno sanremese, riuscendo a superare persino il più favorito Ultimo - secondo i bookmakers. Anche se il risultato parziale è a dir poco ottimo, Mudimbi ha scelto di attendere l'esito della finale delle Nuove Proposte prima di potersi sbilanciare in un senso o nell'altro. intanto, la comunità di San Benedetto lo sostiene a gran voce e tifa per lui, nella speranza che sala stampa e esperti possano vedere nel giovane cantautore quella scintilla che è difficile trovare negli occhi di altri artisti in gara. Non bisogna dimenticare inoltre quale ruolo centrale avranno i telespettatori, che con il televoto potranno esprimere ancora una volta la loro preferenza. Da questo punto di vista Mudimbi potrebbe dover cedere il passo alla maggiore popolarità di Ultimo, che in quanto a fandom ha già registrato un ottimo successo. Clicca qui per vedere l'esibizione di Mudimbi

“IL MAGO” ICANTA SANREMO 2018

Mudimbi è riuscito a conquistare il Festival di Sanremo 2018 con la sua “Il mago” (clicca qui per l'analisi del testo). Il brano del giovane cantautore, ironico e divertente, è stato un'esplosione di musicalità e di energia, come del resto lo è il concorrente. Il suo stile inconfondibile ha permesso al concorrente di distaccarsi di molto rispetto agli altri concorrenti, riuscendo ad arrivare al pubblico da casa e quello presente all'Ariston in tutta la sua originalità. Non è un caso che secondo la sala stampa, come sottolineato durante il dopo Festival, Mudimbi possa aspirare già ad una rotazione in radio davvero significativa. La difficoltà infatti manifestata dai timonieri delle maggiori radio italiane riguarda la durata delle canzoni presentate a Sanremo 2018, ma il sound perfettamente orecchiabile del brano di Mudimbi lo rende del tutto perfetto anche per un mondo diverso da quello della televisione. Positivo anche il riscontro della giuria demoscopica, che ha deciso di premiarlo con un primo posto. Importante notare che il cantautore sia riuscito persino a superare, ma solo in questo caso, il più favorito Ultimo agli occhi dei 300 prescelti. Anche Mudimbi come gli altri concorrenti di Sanremo 2018 si prepara inoltre al suo Instore Tour dal ritmo davvero serrato e che lo vedrà toccare diverse città italiane dal prossimo 12 febbraio, quando i fan potranno incontrarlo sia a Bologna che a Milano. L'ultima tappa è invece quella di Salerno e Napoli, che lo accoglieranno il prossimo 19 febbraio.

