MULHOLLAND DRIVE/ Su Iris il film con Naomi Watts e Laura Harring (oggi, 9 febbraio 2018)

Mulholland Drive, il film in onda su Iris oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Naomi Watts e Laura Harring, alla regia David Lynch. La trama del film nel dettaglio.

09 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST NAOMI WATTS

Mulholland Drive, il film in onda su Iris oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle 21,00. Una pellicola che ha visto la sua presentazione nelle sale cinematografiche mondiali nel 2001 grazie ad una produzione congiunta Franco-Americana. Il film, che può essere ascritto al genere dei film drammatici, è stato diretto da David Lynch e si basa su un soggetto scritto e sceneggiato dallo stesso regista. Variegate le case di produzione (Les Films Alain Sarde, Asymmetrical Productions, StudioCanal, The Picture Factory) per una pellicola che è stata distribuita nel bel paese dalla 01 Distribution, e che si poggia sull’interpretazione di attori del calibro di Naomi Watts e Laura Harring. La pellicola è stata già visionata parecchie volte dagli spettatori italiani e viene mandata in onda nuovamente questa sera su Iris. Mavediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MULHOLLAND DRIVE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La storia si basa sulla perdita di memoria di Rita, una donna che ha avuto un grave incidente stradale mentre percorreva la Mulholland Drive di Hollywood. La donna dopo aver abbandonato il luogo dell’impatto riesce a scendere da sola la strada della collina che porta a Los Angeles, una volta arrivata alle pendici di quest’ultima cade in un sonno profondo. Rita non avendo idea di dove abita al suo risveglio si introduce in una casa abbandonata, dopo un pò nell’appartamento arriva Betty Elms, la nipote della proprietaria. Betty non chiama la polizia ma cerca di risolvere il mistero della donna smemorata. Le due ragazze iniziano a cercare nella borsetta di Rita e quei trovano un ingente quantitativo di contanti e una chiave blu. Nella trama si innestano situazioni spaventose e al limite della credibilità, nel frattempo le due donne diventano amanti, con Rita che durante un flash back riconosce un luogo che aveva frequentato nel passato. La donna chiede alla sua nuova fiamma di accompagnarla in un teatro, qui trovano una scatoletta dello stesso colore della chiave. L’apertura della scatola porterà un po’ di luce in una storia, in cui in realtà il ruolo di Rita era solamente un ruolo secondario, la donna in verità si chiama Diane ed è una donna frustrata e inquieta pe il tradimento che il suo uomo aveva effettuato, Rita si ricorda di tutto ciò e in un attimo di lucidità mette fine alla sua esistenza, sparandosi un colpo di pistola dinanzi alla sua nuova amante.

© Riproduzione Riservata.