Marco Balestri/ Video, "Francesco Monte è un cogl....", la Panicucci "grazie, siamo in diretta!"

A far adirare Federica Panicucci oggi ci ha pensato il suo ospite Marco Balestri che, commentando l'Isola dei Famosi e il canna gate si è lasciato sfuggire una parola poco consona all'ora

09 febbraio 2018 Hedda Hopper

Federica Panicucci, Mattino 5

Sembrava un tranquillo venerdì in tv almeno fino a quando a Mattino 5 non si è passati al tanto amato argomento gossip. Ancora una volta l'argomento centrale è Francesco Monte. Il suo ritorno è ancora l'argomento caldo della giornata e gli ospiti in studio non mancano a cominciare dagli evergreen Marco Balestri e Lory Del Santo. Tra battutine, rivelazioni più o meno hot e servizi che continuano a ribadire i concetti, ecco che il noto conduttore di tv e radio, nonché uno degli autori delle migliori edizioni di Scherzi a parte, ha finito per cadere in errore. Balestri dice la sua su Monte e continua a ribadire il concetto che in questi ultimi tempi sembra davvero essere sfortunato a partire dalla situazione con Cecilia Rodriguez e finendo alle denunce di Eva Henger. L'attrice continua a rivelare e confermare la sua verità ma le scaramucce in studio non mancano.

"FRANCESCO MONTE UN CO***ONE", MARCO BALESTRI LA DICE GROSSA

Un'ultima cosa, un bravo ragazzo può sbagliare e farsi uno spinello mentre una brava donna può fare la pornostar, questo è il concetto. "L'atteggiamento che lei presuppone di avere, quello materno, non presuppone di dover denunciare questa cosa in diretta tv". La questione è ancora calda ma il conduttore sembra essere certo che queste cose accadano e che forse non c'è davvero un colpevole quando si agisce in gruppo, il punto è che i tempi della Henger "La televisione è un amplificatore e chi la usa deve saperlo [...] invece fa parte di questa strana competizione per cui tutto è valido. Tutto non è valido [....] Non stiamo parlando di Pablo Escobar ma è un coglione". Federica Panicucci ringrazia e fa notare che queste non sono parole da dire in diretta a quest'ora. Monte andrà per vie legali anche dopo queste offese? Clicca qui per vedere il video del momento.

