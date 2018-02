NOEMI DUETTO CON PAOLA TURCI/ Non smettere mai di cercarmi: amiche sul palco del Festival (Sanremo 2018)

Noemi e Paola Turci canteranno insieme “Non smettere mai di cercarmi” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda questa sera venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Noemi e Paola Turci (Instagram)

Noemi è pronta a duettare con l'amica Paola Turci al Festival di Sanremo 2018, un sodalizio fortemente voluto da entrambe e che le ritrova ancora una volta sullo stesso palco. Nella serata dei duetti, le due artiste intoneranno “Non smettere mai di cercarmi” e ritroveranno quell'antica intesa maturata grazie a precedenti serate. Noemi e la Turci sono state infatti fra le artiste scelte da Loredana Bertè per il suo disco “Amici non ne ho... amiche sì”, ma sono state tante altre le occasioni che le hanno viste sotto un unico riflettore. Basti pensare al Watoto Festival di Roma del 2009, quando la Turci e Noemi si sono unite a Fiorella Mannoia per una serata benefica. Un'occasione in cui le tre artiste hanno interpretato “Quello che le donne non dicono”, con un incipit della Mannoia e l'inseparabile chitarra della Turci. Non è quindi la prima volta che le due amiche cantanti uniranno le loro voci per un unico intento e le previsioni maggiori le vedono infatti integrare interamente le loro diverse tonalità.

Il brano di Noemi potrebbe infatti impreziosirsi della presenza della Turci, a cui la cantante potrebbe affidare il ruolo di seconda voce armonica. In alternativa, è facile che l'esibizione della concorrente lasci il testimone del solo ritornello per un'accoppiata vincente. Quest'ipotesi tuttavia risulta lontana dall'intento con cui Noemi ha voluto chiamare sul palco sanremese Paola Turci, ovvero la decisione di dare ancora più valore alla forza delle donne.

NOEMI NELLA CLASSIFICA DI SANREMO 2018

Noemi è ancora in posizione di vantaggio al Festival di Sanremo 2018, in seguito al successo registrato nella prima serata. Vista fin dall'inizio fra le più favorite di quest'edizione, i bookmakers si sono divisi nelle ultime ore su due diverse strade riguardo al futuro della cantante. Per la Snai infatti la quota è di 13 punti, al fianco di mario Biondi e Max Gazzè, mentre per la Sisal l'artista merita 9 punti, quindi un terzo posto rispetto ai più favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguiti da Ron. Il duetto con Paola Turci potrebbe permettere tuttavia a Noemi di migliorare ulteriormente la propria posizione nella classifica delle previsioni sul vincitore, come già accaduto in seguito al debutto di quest'edizione di Sanremo.

La scelta della concorrente di chiamare al proprio fianco un'artista così apprezzata ed energica potrebbe permetterle infatti di rendere ancora più esplosivo il suo brano, riuscendo ad arrivare anche agli spettatori che non hanno potuto apprezzarla durante la prima esibizione.

PAOLA TURCI COLPITA DAL BRANO DI NOEMI

Paola Turci è rimasta molto colpita dal brano scelto da Noemi per il Festival di Sanremo 2018, un testo che ai suoi occhi unisce classico e moderno. La cantautrice romana ha manifestato infatti il proprio entusiasmo nei giorni scorsi grazie ad un post sui social, con cui ha confermato la propria presenza sul palco sanremese. Nel frattempo, la Turci continua a promuovere il suo nuovo album Il secondo cuore New Edition, grazie al lancio recente dell'estratto Eclissi, in rotazione da metà dello scorso gennaio. Un brano fortemente passionale e romantico, nel pieno dello stile della cantautrice e che farà parte di una raccolta che potrà contare su altri tre inediti ed un dvd.

La scelta non è casuale, dato che la Turci ha deciso di puntare tutto sulla propria rinascita artistica, sottolineata dagli arrangiamenti moderni dei suoi inediti, che ruotano attorno a testi che evidenziano la ripartenza. In una sua recente intervista all'Ansa, Paola Turci ha parlato inoltre del duplice aspetto di questo suo nuovo lavoro, concentrato sui due volti dell'amore, fatto di fisicità e condivisioni e di piacere e complicità.

