NOEMI, DENUNCIATA E “FUORI DI SENO”/ Video, scollatura hot: “Ma sembro un bambino di 12 anni!” (Sanremo 2018)

Una giornata da dimenticare per Noemi che tra la presunta denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e l'uscita di seno sul palco dell'Ariston, ha davvero fatto parlare di sé

09 febbraio 2018 - agg. 09 febbraio 2018, 11.58 Hedda Hopper

Noemi

La scollatura estrema tradisce Noemi, che nella terza serata del Festival di Sanremo 2018 non è passata inosservata. La cantante, che si è esibita “Non smettere mai di cercarmi”, si è presentata sul palco dell'Ariston con un sexy vestito nero con una profonda di scollatura. Al momento dell'inchino la temperatura si è fatta decisamente alta perché si è sfiorato l'incidente hot, tanto che la regia ha dovuto subito staccare su Pierfrancesco Favino, il quale pudicamente si è coperto gli occhi con il foglio del programma. Noemi ha reagito con una fragorosa risata con cui peraltro ha allegerito la tensione, poi si è esibita. I social sono subito esplosi, ma Noemi l'ha presa con ironia: «Ma quali tette? Io non le ho proprio, sembro un bambino di 12 anni», ha scherzato la cantante ai microfoni di Rai Radio 2. Senza dubbio questo è il Festival delle scollature, visto che Noemi si aggiunge ad Annalisa e Michelle Hunziker. L'outfit ha lasciato a bocca aperta tutti. (agg. di Silvana Palazzo)

NOEMI "FUORI DI SENO" AL FESTIVAL DI SANREMO 2018

Una giornata da dimenticare per Noemi? Sembra proprio di sì. La bella rossa ieri sera è stata protagonista al Festival di Sanremo 2018 ieri sera per ricantare il suo brano inedito "Non smettere mai di cercarmi". Fin qui tutto normale se non fosse che la cantante si è presentata all'Ariston in un bellissimo vestito nero dalla grande scollatura da cui è riuscita a scappare una tetta. Ebbene sì, la rossa ha scaldato il Festival di Sanremo con la sua uscita di seno, un incidente sexy che sicuramente diventerà l'argomento della giornata. Noemi non è nuova a queste scollatura ma questa volta sembra che non sia proprio riuscita a tenere dentro tutte le sue grazie e i fotografi non si sono lasciati sfuggire l'occasione ghiotta, il vero e proprio "caso" di questo Festival di Sanremo dopo l'intruso che è arrivato sul palco durante lo sketch di Fiorello. Ecco di seguito il video dell'esibizione.

FUORI DI SENO E DENUNCIATA, GIORNATA NO PER NOEMI?

Questo piccolo incidente sexy non è stata l'unica nota stonata della giornata e no, non stiamo parlando di musica. Proprio nel pomeriggio si è parlato di una presunta denuncia che ha raggiunto la rossa per oltraggio a pubblico ufficiale. Noemi avrebbe detto "Guarda questo c****one" ad un ufficiale reo di averle fatto notare di aver preso il viale contromano e di dover fare inversione e seguire la strada dal lato opposto. Noemi aveva un appuntamento per un'intervista e forse proprio questo l'ha spinta a contravvenire alle regole per arrivare in tempo. Una giornata da dimenticare? Sicuramente sì visto che Noemi ha chiuso la giornata sotto gli occhi di tutti. Ma proprio ieri sera, alla fine della sua esibizione, Noemi ha avuto subito modo di commentare quello che è successo ai microfoni di Radio2: "Ma quali tette? Io non le ho proprio, sembro un bambino di 12 anni!”

© Riproduzione Riservata.