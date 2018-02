ORNELLA VANONI DUETTO CON ALESSANDRO PREZIOSI/ “Imparare ad amarsi”: un tocco di teatro (Sanremo 2018)

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico cantano con Alessandro Preziosi "Imparare ad amarsi" durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2018 dedicata ai duetti.

Ornella Vanoni insieme a Bungaro e Pacifico (Facebook)

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico hanno già ottenuto un forte successo grazie alla loro esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo 2018. Nella serata dei duetti hanno deciso di unire le voci con quella di Alessandro Preziosi, noto per il suo talento nella recitazione e orgoglioso artista napoletano. La bravura dell'attore nel canto si è già notata in una precedente edizione di Sanremo e sarà interessante scoprire come riuscirà a incastrarsi una quarta voce all'interno del brano “Imparare ad amarsi”. Già opera corale grazie alla presenza della cantante e dei due autori del brano, l'incastro con la voce di Preziosi permetterà alla canzone di spiccare il volo verso un racconto ancora più ampio. La presenza di un quarto elemento permetterà infatti di sottolineare l'intento del testo, l'aspetto romantico della condivisione e dell'amore ad ampio raggio. Impossibile non notare la forte connotazione teatrale di questa trasformazione del brano sanremese della Vanoni, che si inchinerà così ad un campo importante dello spettacolo italiano, di cui Preziosi ha assunto il testimone in modo egregio.

ORNELLA VANONI E IL TRIO APPREZZATO DALLA GIURIA

La performance di Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico al Festival di Sanremo 2018 è riuscita a ottenere un miglioramento rispetto alla prima serata. Nel secondo appuntamento con la kermesse, la sala stampa si è infatti espressa in modo più che positivo nei confronti della cantante italiana e dei due autori, facendoli salire fino ai primi posti in classifica. Nella prima votazione, il trio era riuscito a posizionarsi nell'intermedia fascia gialla, diventata blu con questo secondo intervento di voto. Una decisione che del resto rispecchia il riscontro positivo messo in evidenza dal pubblico italiano, che in occasione dell'esibizione della Vanoni si è lanciato in una ricerca affamata su internet. La presenza di Alessandro Preziosi al fianco di tre artisti di così grande levatura non potrà che permettere agli stessi di alzare ulteriormente il tiro, riuscendo a travolgere il televoto degli spettatori da casa. Dal punto di vista delle scommesse il panorama invece non è mutato nelle ultime ore. Vanoni, Bungaro e Pacifico sono infatti ancora dati a 20,00 per la Snai e a 16.00 per la Sisal.

ALESSANDRO PREZIOSI TORNA A SANREMO

La presenza di Alessandro Preziosi al fianco di Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico per la serata duetti del Festival di Sanremo 2018, ha di certo stupito quanti conoscono poco il background canoro del celebre attore napoletano. Conosciuto per i suoi ruoli in tv e teatro, Preziosi non è infatti nuovo a questo campo dello spettacolo e può contare persino su una partecipazione alla kermesse canora, nell'edizione 2005. In quell'occasione, seduto al pianoforte, ha cantato infatti Che mistero è l'amore al fianco di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista. In questi ultimi giorni Alessandro Preziosi si sta invece godendo il successo registrato grazie al suo nuovo spettacolo teatrale, dove è possibile vederlo nei panni di un inedito Van Gogh. Gli ultimi applausi, senza sosta, risalgono allo scorso 7 febbraio grazie al Teatro della Pergola di Firenze, dove l'attore ha messo in scena la sua versione del pittore grazie a Vincent Van Gogh - L'odore assordante del bianco, una piece di Stefano Massini, già premio Tondelli Riccione Teatro per l'edizione 2005.

