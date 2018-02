OSCURE PRESENZE-DARK SKIES/ Su Rai 4 il film con Sarah Snook (oggi, 9 febbraio 2018)

Oscure presenze - Dark Skies, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Sarah Snook e Joelle Carter, alla regia Kevin Greutert. Il dettaglio della trama.

09 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film horror in seconda serata su Rai 4

NEL CAST SARAH SNOOK

Oscure presenze - Dark Skies, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 23,25. Una pellicola horror che è stata diretta nel 2014 da Kevin Greutert, regista americano noto per aver curato la regia dell'intera saga di Saw, iniziata nel 2004 e che si compone di sei pellicole, l'ultima delle quali uscita al cinema nel 2017. La sceneggiatura è stata invece affidata a Robert Ben Garant, regista di Balls of Fury - Palle in gioco e Hell baby. Il cast di attori protagonista di Oscure presenze-Dark Skies si compone con Sarah Snook, Joelle Carter, Mark Webber, David Andrews e Ana de la Reguera. Il personaggio protagonista è interpretato da Sarah Snook, attrice australiana apparsa in These Final Hours - 12 ore alla fine, Predestination, The Dressmaker - Il diavolo è tornato e La vedova di Winchester. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OSCURE PRESENZE - DARK SKIES, LA TRAMA DEL FILM HORROR

La vita di Jessie sta per cambiare per sempre. La giovane donna sta per convolare a nozze con il suo fidanzato mentre è in dolce attesa di un tenero bimbo. Purtroppo, però, in seguito ad un terribile sinistro stradale in cui rimangono coinvolti entrambi, il suo ragazzo muore e Jessie perde il bambino. Le condizioni della donna non destano particolari preoccupazioni e, dopo una convalescenza di due mesi, la ragazza può essere dimessa. Non avendo più nessuno al mondo, Jessie è costretta a ricontattare suo padre Leon con il quale non ha nessun tipo di rapporto da tanti anni. E così torna a vivere nel suo paesino natale. Jessie cerca di ambientarsi ma la sua nuova vita è noiosa. In più la sua convalescenza (Jessie è momentaneamente sulla sedia a rotelle) non le permette di vivere in completa autonomia. Un giorno trova alcune videocassette che contengono alcuni video di lei e suo madre ma papà Leon va su tutte le furie e distrugge la videocassetta. Il giorno dopo una misteriosa presenza appare nella stanza di Jessie, asserendo di chiamarsi Jessabella.

