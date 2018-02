Omicidio Gianni Versace/ Anticipazioni del 9 febbraio 2018: l'origine della follia di Cunanan

Omicidio Gianni Versace, anticipazioni del 9 febbraio 2018, in prima Tv su Fox Crime. Una settimana prima degli ultimi eventi, Cunanan affonda le mani nella sua psiche fragile.

American Crime Story - Omicidio Gianni Versace, in prima Tv assoluta su Fox Crime

OMICIDIO GIANNI VERSACE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 9 febbraio 2018, andrà in onda una nuova puntata di American Crime Story, Omicidio Gianni Versace in prima tv assoluta. Sarà il quarto dal titolo, "La casa sul lago", ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa:Marilyn Miglin (Judith Light) è riuscita a realizzare il suo sogno grazie al marito Lee (Mike Farrell), un potente dell'industria americana. Dopo averne tessuto le lodi in tv, la donna rientra nella loro villa in città e si accorge subito, all'ingresso, che qualcosa non va. Aiutata dagli amici Steve (Patrick O'Connor) e Barbara Byers (Pamela Shafer), viene chiamata la Polizia, che finalmente trova il corpo di Lee. Alcuni giorni prima, Andrew Cunanan (Darren Criss) contatta Lee Miglin e lo avvisa del suo arrivo imminente in città. L'industriale decide quindi di non partire con la moglie, accampando scuse sul fatto che deve lavorare. All'arrivo di Andrew, il miliardario si mostra felice di vederlo ed anche se sa che si trova lì per soldi, cerca di far apparire la loro relazione come il più naturale possibile. Gli mostra infatti il progetto dello Skyline, un grattacielo di oltre 150 metri che intende costruire, ma la reazione di Andrew è di scherno. Dopo averlo convinto a seguirlo in garage lo uccide avvolgendo il suo volto con il nastro adesivo, mentre gli rivela che il suo obbiettivo è farlo ritrovare con la biancheria femminile addosso e diverse riviste gay.

Durante i primi rilievi, per il sovrintendente Rodriguez (Alex Fernandez) appare chiaro la reale natura dell'omicidio di Miglin. La vedova tuttavia non accetta di considerare l'evento come rilevante, convinta che appartengano all'assassino. Viene trovata inoltre nelle vicinanze un'auto rubata, collegata ad un precedente delitto. La Polizia scopre così che il killer si sta muovendo con il mezzo di Miglin e che ignora la presenza di un telefono a bordo, in grado di fornire la sua posizione. Cunanan intanto si trova a New York ed entra in uno dei negozi di Versace, in cui inizia a maturare la sua ossessione per lo stilista. Rodriguez informa in seguito la famiglia Miglin che il probabile killer dell'imprenditore è Andrew Cunanan, un noto escort a cui sono già stati attribuiti due omicidi. A causa di una diffusione di notizie alla radio, Cunanan scopre tuttavia che lo stanno seguendo e riesce a disfarsi del telefono radio di Miglin dopo averlo distrutto. Alcune ore dopo, si introduce nella villa di un imprenditore e lo uccide con un unico colpo di pistola alla nuca. Nello stesso momento, Marilyn Miglin appare in tv per promuovere la sua linea di profumi e parla per la prima volta, apertamente, del lutto che l'ha colpita.

ANTICIPAZIONI DEL 9 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 4 "LA CASA SUL LAGO"

Quando è iniziato il desiderio di Cunanan di diventare un killer? Il suo modus operandi riguarda solo la rabbia o un episodio in particolare? La trama di questa sera promette di rispondere a queste domande, grazie a quanto avvenuto nell'aprile del '97. Una settimana prima del brutale omicidio di Lee Miglin, il futuro killer di Gianni Versace si trova in un loft dell'ex amante David Madson. Dopo una lite accesa, i due ragazzi verranno raggiunti dall'amico in comune Jeff Trail, che intende recuperare una pistola che Cunanan ha rubato dal suo appartamento. Sicuri di non essere ascoltati, Jeff e David parleranno del terzo ragazzo, manifestando le loro idee riguardo alle sue fragilità infantili.

Furioso, Cunanan deciderà di uccidere Jeff e di coinvolgere David nel suo piano di fuga, alla ricerca di realizzare una sua fantasia romantica, in cui immagina l'ex amante innamorato della sua volatile personalità. La realtà dei fatti sarà dura da accettare per Cunanan, mentre David sarà sempre più prigioniero del killer, sia dal punto di vista emotivo che fisico. La consapevolezza che i suoi desideri non riusciranno mai a diventare una realtà, spingerà il protagonista a dover prendere una decisione definitiva sulla vita dell'altro ragazzo.

© Riproduzione Riservata.