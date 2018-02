PIERFRANCESCO FAVINO, SANREMO 2018/ L'attore romano non sbaglia un colpo

Piefrancesco Favino continua a stupire per i suoi mille talenti il pubblico del Festival di Sanremo 2018. L'attore romano canta, balla e imita Steve Jobs.

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 (LaPresse)

La strategia adottata da Pierfrancesco Favino per il suo ruolo al Festival di Sanremo 2018 è rimasta per lo più invariata anche in occasione della terza serata. L'attore italiano riveste ormai fin dal suo debutto all'Ariston i panni del succube, soprattutto sotto le imbeccate di un sempre più severo Claudio Baglioni. Rispetto alla prima serata del concorso canoro, Favino è riuscito tuttavia a ritagliarsi uno spazio maggiore, sottraendo la visibilità totalizzante che aveva interessato invece la collega Michelle Hunziker. Abbandonate le fila di semplice supporter, l'artista si è trasformato in timoniere in diverse occasioni della serata. Basti pensare alla presentazione dei cantanti in gara, che lo hanno visto alternarsi alla conduttrice svedese, fino allo sketch in cui ha impersonato un improbabile imprenditore americano. Al fianco di Rolando Ravello che ha assunto il compito di doppiatore, Favino ha messo in luce con maggior forza le sue qualità nella recitazione, senza considerare la simpatia con cui ha presentato BaglionOne, il nuovo dispositivo avanzato con risposta automatica con le fattezze di Baglioni. Anche in questo caso la quota maschile della conduzione di Sanremo 2018 ha dimostrato come in breve tempo sia riuscita a creare una sintonia significativa, con una piccola variazione nei ruoli di Favino e del Direttore Artistico. L'attore è stato significativo soprattutto al fianco della Hunziker, con cui forma ormai una coppia ironica che fa divertire il pubblico. Da non dimenticare anche il secondo sketch che ha visto Favino subire i finti rimproveri di Baglioni, che a fronte di una dovuta imparzialità, ha preteso che l'artista non manifestasse alcuna emozione nel presentare i diversi cantanti in gara.

PIÙ SPAZIO A FAVINO

Pierfrancesco Favino ha ormai assunto il pieno controllo del suo ruolo al Festival di Sanremo 2018. Lontano dall'emozione visibile che lo ha visto in ombra durante la prima puntata, l'attore è riuscito a imporsi con maggior forza rispetto agli interventi precedenti. Significativa infatti la decisione dell'organizzazione di affidargli spazi sempre più ampi, anche se il 'personaggio' che ha interpretato fin dal debutto all'Ariston è rimasto del tutto invariato. Favino ha dimostrato con questa sua nuova performance di essere l'uomo giusto al momento giusto, in grado di riempire gli eventuali silenzi nei dialoghi e di interagire con gli altri personaggi presenti al centro del palco. La reazione del pubblico da casa è stata più che positiva, per un attore che gode comunque di un'ampia popolarità. Nella fase pre Sanremo 2018, Favino del resto aveva sottolineato che all'Ariston ci sarebbe stata una versione inedita di se stesso, al di fuori dei canoni imposti da altri format televisivi e cinematografici. La promessa di emulare alcuni dei suoi idoli, fra cui Ugo Tognazzi, lo ha visto vincente sotto ogni punto di vista. Sui social infatti molti ammiratori richiedono a gran voce che gli venga concesso sempre maggior spazio, soprattutto in seguito a questa terza serata del concorso. Pierfrancesco Favino è riuscito a stupire con la sua pronuncia inglese e con la bravura dimostrata nel saper interpretare diversi ruoli a seconda delle necessità.

