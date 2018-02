RED CANZIAN DUETTO CON MARCO MASINI/ Ognuno ha il suo racconto: Bigazzi li ha fatti incontrare (Sanremo 2018)

Red Canzian e Marco Masini canteranno insieme “Ognuno ha il suo racconto” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Red Canzian (Facebook)

Red Canzian non è riuscito a decollare al Festival di Sanremo 2018 e ha deciso di unirsi a Marco Masini per la serata dedicata ai duetti. Il cantautore ed ex bassista dei Pooh ha scelto di stringere un sodalizio con un amico e collega che ammira da diverso tempo ed a cui affiderà parte della sua Ognuno ha il suo racconto. Secondo Canzian, Masini è perfetto per la sua canzone, dato che la sua nascita è legata ad un contesto amorevole e familiare, tematiche molto care a entrambi i cantautori. Masini e Canzian del resto si conoscono da oltre trent'anni, grazie alla collaborazione per il brano “Si può dare di più” ed alla presenza di entrambi sul palco sanremese nell'edizione del '90. L'uno ammiratore dell'altro, non sono state poche le occasioni in cui i due artisti hanno assistito ai concerti dell'amico, motivo per cui agli occhi di Canzian, il sodalizio stretto grazie ai duetti non può che essere una tacita conseguenza di un binomio musicale già nato nel corso degli anni.

RED CANZIAN, FASCIA ROSSA PER L’EX POOH

Red Canzian e Marco Masini saliranno insieme sul palco del Festival di Sanremo 2018, per un duetto inedito. I due artisti si conoscono infatti da tanti anni, ma non ci sono state in precedenza delle occasioni che li ha uniti sotto un unico riflettore. La kermesse permetterà quindi a Canzian di raccontare in modo più approfondito il proprio passato, grazie alla sua Ognuno ha il suo racconto. Masini del resto fa parte della vita di Canzian, soprattutto per l'amicizia che li unisce, e non poteva che essere il più adatto per supportarlo in un'occasione così speciale. Entrambi con una carriera importante alle spalle, Canzian e Masini rappresentano dei punti fermi del panorama musicale italiano, uniti da uno sguardo malinconico e di gratitudine che ha spesso fatto parte dei testi di entrambi. Red Canzian cercherà così di alzare il tiro e di risollevarsi dalla fascia rossa, ottenuta in prima serata grazie al voto della giuria demoscopica e in seconda serata per quello della sala stampa.

MARCO MASINI IN TV

L'ultima apparizione di Marco Masini in tv non si allontana di molto dal Festival di Sanremo 2018. L'artista è infatti intervenuto nell'ultima puntata di 90 Special, dove ha interpretato alcuni dei suoi brani più popolari come Ci vorrebbe il mare e T'innamorerai. Idolo delle teenagers di quegli anni, Masini ha il merito di essere riuscito a conquistare il pubblico italiano grazie ad un mix di malinconia, tristezza e romanticismo. A metà gennaio è stato inoltre fra gli ospiti di Domenica In, dove ha ripercorso la propria carriera musicale, costellata sia da successi che da aspre critiche. Basti ricordare l'accusa di iettatore che il cantautore si è trascinato per molti anni, tanto da venire inquadrato da molti appassionati come un simbolo della sfortuna, per via dei suoi brani impegnati in tematiche infelici. A Masini il merito di aver risposto con la sua canzone "Vaffanculo" a chi lo ha sempre visto come un eterno perdente.

