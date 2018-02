RENZO RUBINO DUETTO CON SERENA ROSSI/ "Custodire": basterà per risalire la classifica? (Sanremo 2018)

Renzo Rubino e Serena Rossi canteranno insieme “Custodire” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

09 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Serena Rossi e Renzo Rubino (Instagram)

Si rivela essere sempre più in salita l'esperienza sanremese di Renzo Rubino, giovane artista tarantino in gara con il brano “Custodire”. Dopo la bocciatura della giuria demoscopica arriva anche il responso della sala stampa che contribuisce a gettare nuovamente la canzone di Renzo Rubino nella parte della classifica rossa, quella più bassa. Per tentare di cambiare le carte in tavole il cantautore nato a Taranto tenterà il tutto per tutto proponendo uno spettacolare duetto con Serena Rossi, una delle artiste italiane più complete ed in grado di spaziare tranquillamente tra differenti generi artistici, dal canto alla recitazione. La sua presenza contribuirà senza dubbio ad arricchire la performance canora di Renzo Rubino che ha deciso di proporre una canzone molto impegnata ed incentrata su un tema estremamente delicato come il rapporto tra genitori e figli.

LETTERA AI GENITORI

Sorprende come il brano di Renzo Rubino non sia ancora riuscito a far braccia nel cuore delle differenti giurie. “Custodire” è un brano interamente composto da Rubino, il cui testo rappresenta una vera e propria lettera inviata ai suoi genitori, separati da diversi anni e che non dialogano più l'uno con l'altro. La situazione attuale, che potrà comunque essere ribaltata dalle votazioni delle prossime serate, vede Rubino in una posizione alquanto scomoda, bocciato sonoramente dopo le sue esibizioni di martedì e mercoledì. Rubino avrebbe dovuto esibirsi giovedì sera ma l'inattesa sospensione del duo composto da Fabrizio Moro ed Ermal Meta ha portato ad una modifica nella scaletta. L'artista tarantino tornerà a calcare le scene dell'Ariston proprio venerdì sera, accanto a Serena Rossi e dovrà dare il meglio di se per riuscire a ribaltare la situazione. Ad aver inciso sulla bocciatura del brano è stato senz'altro anche l'orario in cui le esibizioni del cantante pugliese sono state mandate in onda, ovvero sempre dopo le 23.

IL SUCCESSO DI SERENA ROSSI

La collaborazione con Serena Rossi riuscirà ad enfatizzare le parti più profonde e struggenti del brano che l'artista partenopea potrà sottolineare con il suo inconfondibile timbro vocale. Serena Rossi, dopo aver preso parte a diverse edizioni di Tale e Quale Show, nel 2017 ha avuto modo di dare sfoggio delle sue abilità di attrice e presentatrice, oltre che di cantante. Al cinema è stata infatti protagonista del film “Ammore e malavita”, diretto dalla coppia di registi nota come Manetti Bros. Ha poi presentato, accanto a Neri Marcorè, il programma Celebration, andato in onda per quattro sabati consecutivi, in prima serata su Rai Uno. Sempre nel 2017 ha sostituito per un mese Caterina Balivo alla conduzione di Detto Fatto, programma che va in onda nel primo pomeriggio di Rai Due.

