ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI DUETTO CON GIUSY FERRERI/ Il segreto del tempo: “Un miracolo” (Sanremo 2018)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri canteranno insieme “Il segreto del tempo” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si preparano a intonare il loro brano nella serata del Festival di Sanremo 2018 dedicata ai duetti. I due artisti si esibiranno ancora con la loro canzone Il segreto del tempo, chiamando al loro fianco sul palco una vera icona della musica italiana, dalla grinta inconfondibile e dalla voce black: Giusy Ferreri. L'artista è stata fortemente voluta dai due Big in gara, che vedono perfetta per la loro canzone. In una recente intervista a Radio Italia, Facchinetti e Fogli hanno infatti rivelato di aver scelto quasi contemporaneamente il nome della Ferreri, guardandosi negli occhi e trovando quella scintilla tipica di chi ha alle spalle una complicità che dura da 50 anni. A loro dire la cantautrice avrebbe già dimostrato di eseguire il loro brano alla perfezione, sicuri che il suo timbro amabile ed il suo suono graffiante si uniranno egregiamente con le loro due voci. “Un piccolo miracolo”, secondo Facchinetti, che concorde con il compagno d'avventura, ha sottolineato come per entrambi sia più importante vincere le farfalle nello stomaco e quell'emozione donata da Sanremo 2018, più che la vittoria in classifica.

SANREMO 2018 IN SALITA PER FACCHINETTI E FOGLI

La prima serata del Festival di Sanremo 2018 non ha permesso a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli di uscire dalla nebbia delle ultime posizioni in classifica. I due ex storici membri dei Pooh hanno affrontato parecchie difficoltà durante la loro esibizione ed ora dovranno fare di tutto per riuscire a risalire la china. Non sarà un'impresa difficile dato che il peggio e l'emozione sono ormai alle spalle e che proprio questa sera avranno modo di potersi rifare agli occhi del pubblico italiano. Non è un caso infatti se le previsioni dei bookmakers sono scese ulteriormente in seguito al debutto dei due artisti.

Per la Sisal, la performance di Facchinetti e Fogli li ha bacchettati ulteriormente di quasi dieci punti rispetto alla quota iniziale, facendoli scendere dai 16 ai 25 attuali. Nel Fuori Sanremo by Lancome, i due artisti hanno inoltre avuto modo di scherzare sull'abbigliamento che hanno scelto per la loro prima performance, delle giacche del tutto rock e di pelle finta che nascondono mutandoni a prova di spifferi per Riccardo Fogli.

GIUSY FERRERI AD AMICI

Giusy Ferreri è tornata in tutta la sua potenza. Prima di salire sul palco del Festival di Sanremo la cantante ha infatti ripreso le redini del proprio lavoro in tv, entrando a far parte dei pool di professionisti scelto da Amici di Maria De Filippi. Una veste che la vedrà fra i coach di quest'edizione e che le ha già permesso di conquistare l'ammirazione dei suoi ragazzi. Dai mondi gentili e altamente femminili, impossibile non giudicare la Ferreri come un'artista di successo a tutto tondo. Non è un caso che a distanza di tanto tempo dal suo lancio, la videoclip di Roma-Bangkok, che la vede al fianco di Baby K, sia riuscita a conquistare 200 milioni di views su Vevo. Una hit che alle spalle ha già diversi record, fra cui 9 dischi di platino. Un risultato che del resto la Ferreri ha registrato anche nella vita personale, grazie alla nascita della sua primogenita Beatrice, avvenuta lo scorso settembre.

