RON DUETTO CON ALICE/ Almeno pensami: un'emozione unica che colpirà tutti (Sanremo 2018)

Ron e Alice canteranno insieme “Almeno pensami”, brano scritto da Lucio Dalla, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Ron e Alice (Facebook)

Sarà un duetto da brividi: questa la promessa di Ron per il suo sodalizio al Festival di Sanremo 2018, che lo vedrà sul palco al fianco di Alice. La cantante donerà infatti un tocco femminile alla sua “Almeno pensami”, un brano inedito del compianto Lucio Dalla. Secondo il concorrente, la presenza di Alice sarà significativa per dare maggiore potenza a un brano dalla chiara impronta di Dalla, ritmiche che in molti punti ricordano la sua celebre “Piazza Grande”. La scelta di Ron è ricaduta sulla cantautrice di Forlì proprio per il suo background artistico e per la sua bravura come interprete. Dato che il testo racconta una storia adulta, ha sottolineato Ron a Radio Italia, Alice sarà la partner perfetta per un'interpretazione magistrale. Il concorrente non ha nascosto infatti di aver già provato dei brividi nel corso della prima prova in studio, un'emozione che di certo colpirà il pubblico con una maggiore intensità rispetto alla prima esibizione di Ron. Dopo tutto il cantautore ci ha visto giusto: le qualità di Alice in fatto di musica sono significative e importanti, così come la sua carriera. Per questo è l'interprete ideale per questo step del suo percorso sanremese.

RON, LA CANZONE DI LUCIO DALLA CONQUISTA LE GIURIE

Ron è riuscito a mantenere la posizione in classifica già ottenuta nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2018. La giuria demoscopica lo ha infatti premiato con una posizione vantaggiosa, fra i primi della classifica parziale, e l'esito del verdetto della sala stampa non ha mosso di una virgola il primato ottenuto in precedenza. Anche nella seconda serata sanremese il concorrente è riuscito a dare la giusta spinta al suo Almeno pensami, il brano di Lucio Dalla che ha scelto per omaggiare l'amico e artista e che ha impreziosito con la propria personalità musicale. Anche in questo caso le previsioni dei bookmakers sembrano averci visto giusto, dato che Ron è sempre stato visto in seconda posizione nella classifica dei favoriti, subito dopo Ermal Meta e Fabrizio Moro. Secondo la Snai, l'artista merita una quota di 4.50, mentre per la Sisal è un 6.00. La posizione tuttavia lo ha visto slittare di un gradino in seguito alla prima serata, ma solo per la bravura dimostrata sul palco da Lo Stato Sociale, che in seguito ad un'iniziale quota di 20 sono riusciti a risalire fino ai 4 punti per la Snai.

ALICE TORNA A SANREMO

Sono trascorsi oltre vent'anni dall'ultima esibizione di Alice al Festival di Sanremo. La cantante Carla Bissi ha infatti ottenuto una forte popolarità nel 1981 grazie a Per Elisa e si prepara a mostrare la propria maturità artistica in occasione della serata dei duetti, che la vedrà al fianco di Ron. L'evoluzione di Alice dal punto di vista musicale l'ha portata negli anni a spaziare dalle note più pop rock a quelle dell'elettronica, attorno a cui ruotano i suoi dischi pubblicati nell'arco del decennio 2000/2010. A differenza di quanto sospettato dal pubblico italiano riguardo ad una sua uscita di scena, Alice è ritornata di recente a cantare in friulano, grazie agli appuntamenti estivi che l'hanno vista regina di Tricesimo, in provincia di Udine, dove ha scelto di abitare da diversi anni. Lo scorso ottobre la cantautrice ha invece voluto dare il suo personale addio all'amico Pierluigi Cappello intonando una delle sue poesie, dal titolo Inniò, in occasione del suo funerale, celebrato a Cassacco (UD).

