Rosa Trio, chi è? / La donna citata da Michelle Hunziker passa da 33 follower a 28mila grazie a Sanremo 2018

09 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Rosa Trio, chi è? Il profilo di Instagram

L'esempio di Rosa Trio, signora lanciata sui social per caso al Festival di Sanremo 2018, ci porta a una riflessione molto interessante legata al mondo di internet. Una trasmissione come quella di Rai Uno sposta sicuramente tantissimi telespettatori, visto che anche quest'anno sta raccogliendo grandi successi a livello di share, e questo fa sì che qualsiasi cosa sia citata raggiunga risultati incredibili. Non solo la signora Rosa perché per esempio su YouTube sono esplosi tantissimi fenomeni lanciati direttamente dal Festival di Sanremo 2018. Al momento nelle tendenze proprio di Youtube troviamo ai primi due posti Ermal Meta e Fabrizio Moro con ''Non mi avete fatto niente'', mentre se scendiamo in quarta posizione troviamo Lo Stato Sociale con ''Una vita in vacanza'', ma anche Annalisa, Max Gazzè e il simpatico video che Pierfrancesco Favino ha fatto con i simpaticissimi The Jackal.

IL LANCIO DI MICHELLE HUNZIKER

Ma chi è Rosa Trio? La signora è diventata famosa grazie al Festival di Sanremo 2018. Si parlava l'altra sera di social network e anche come le persone più grandi si divertissero a gestire dei profili. E' così che la splendida Michelle Hunziker si è avvicinata a questa signora davvero molto distinta e semplice che ha ammesso di avere Instagram, ma di raggiungere solo i 33 follower tra parenti, nipoti e amici. La Hunziker le ha chiesto così di dire al pubblico il suo nome e ha invitato tutti a seguirla. Rosa Trio è passata così in poche ore dai suoi 33 follower originari a ben 28mila, un numero veramente molto importante anche se in questa epoca dei social siamo abituati a strafare coi numeri. La signora sul suo profilo di Instagram posta foto davvero molto semplici, che la vedono vivere la sua vita di tutti i giorni e anche il suo essere vera e non artificiale come capita spesso di vedere sui social network. Clicca qui per il suo profilo Instagram.

