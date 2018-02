SANREMO 2018/ Video replica terza serata: Ermal Meta e Fabrizio Moro protagonisti protagonisti

Sanremo 2018: video replica della terza serata, caratterizzata dalla presenza di Virginia Raffaele e dall'omaggio realizzato da Gino Paoli in ricordo di Fabrizio De Andrè.

09 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Festival di Sanremo 2018

Non sappiamo ancora chi riuscirà a conquistare il primo posto in classifica nella serata finale del Festival di Sanremo 2018, ma possiamo affermare con certezza che Fabrizio Moro ed Ermal Meta hanno già avuto la loro piccola vittoria. Il loro brano, fra i favoriti della kermesse, è stato infatti accolto con un applauso ricco di entusiasmo, affetto confermato nelle fasi successive della serata, quando la loro chiacchieratissima canzone è stata collocata nella fascia più alta della classifica. La polemica degli ultimi giorni non ha quindi scalfito il successo del brano, che ha confermato il risultato ottenuto nel corso della prima serata. Se vi siete persi la loro esibizione sul palco del Teatro Ariston, potete rivederla su Rai Play a questo link. E in tema di favoriti, non possiamo non citare i frizzanti e per nulla scontati ragazzi de Lo stato sociale, che con il brano "una vita in vacanza" sono stati in grado di dare uno scossone a una gara a tratti piatta. A bilanciare un'esibizione leggermente penalizzata dall'emozione, una Paddy Jones senza limiti, che ha regalato ai presenti uno spettacolo degno di nota. Qui il video della loro esibizione.

GINO PAOLI, DUETTO CON CLAUDIO BAGLIONI

Come ampiamente anticipato da Claudio Baglioni, il Festival di Sanremo 2018 è tutto dedicato alla musica, celebrata dai venti campioni in gara, ma anche dai protagonisti della musica italiana degli ultimi decenni. In particolare, nel corso della serata in onda ieri sera, si è scelto di rendere omaggio a Fabrizio De Andrè, ricordato da un ospite d’eccezione, che ha fatto il suo ingresso annunciato soltanto dalla sua voce. Stiamo parlando di Gino Paoli, che dopo aver raggiunto il Teatro Ariston per l’esibizione sulle note del brano dal titolo "La Canzone dell'Amore Perduto" con Danilo Rea, ha avuto la possibilità di duettare con il padrone di casa interpretando "Una lunga storia d’amore". E anche i social hanno apprezzato questo momento di alta tv; di seguito i commenti più interessanti: "Claudio Baglioni e Gino Paoli hanno cantato la Canzone Dell’Amore Perduto di Fabrizio De Andrè. Mi commuovo. È un meraviglioso tributo ad uno dei più grandi poeti che abbiamo avuto l’onore di ascoltare seppur per un tempo troppo breve", "#Sanremo2018 magia. Baglioni/Paoli/Rea. Claudio lo aveva detto. Al centro la musica. È il nostro concerto". Se vi siete persi la loro esibizione, potete rivederla sul profilo social ufficiale della kermesse cliccando qui.

VIRGINIA RAFFAELE PROTAGONISTA

Anticipata dai rumors e dai pettegolezzi che si sono rincorsi per tutta la serata, Virginia Raffaele è stata una delle protagoniste indiscusse della terza puntata del Festival di Sanremo 2018. L'artista, in un primo momento mimetizzata fra il pubblico, ha infatti interrotto la diretta per diventarne assolutamente protagonista. Dopo aver preso in giro il padrone di casa, Claudio Baglioni, con uno show dissacrante tutto dedicato ai suoi primi cinquant'anni di carriera, l'artista ha riportato in scena pochi secondi della sua celebre Belen, sostituita, subito dopo, dalla perfetta imitazione di Michelle Hunziker. La sua presenza sul palco dell'Ariston è stata apprezzata anche da selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha commentato così la divertentissima performance della showgirl: "Virginia Raffaele è come il tiramisù coi Savoiardi: mette tutti d’accordo. #sanremo2018". Se vi siete persi lo show realizzato da Virginia Raffaele nel corso della terza serata di sanremo, potete rivederlo cliccando qui.

