SERENA AUTERI/ Dal ruolo di Lady Diana al Teatro Ariston (Giuria degli esperti, Sanremo 2018)

L'attrice e conduttrice Serena Autieri continua a calvalcare la sua onda fortunata a livello professionale, entrando a far parte della giuria di esperti del Festival di Sanremo 2018. In questi mesi infatti l'artista è protagonista di un musical nei panni di Lady Diana, dal titolo Diana & Lady D, un one woman show che le permetterà di affrontare un viaggio intenso all'interno della vita della scomparsa Principessa del Galles. Sotto la guida del regista Vincenzo Innocenzo, la Autieri riporterà infatti sul palcoscenico quella che è stata la presunta ultima notte della Principessa, grazie ad un flusso di coscienza che le permetterà di affrontare l'infanzia vissuta fra difficoltà e durezze, fino al raggiungimento della felicità conquistata negli anni dell'adolescenza. L'esperienza sanremese non è invece nuova per la Autieri, che ha avuto l'onore di affiancare Pippo Baudo nell'edizione 2003 in coppia con Claudia Gerini. Un ruolo che le è stato affidato tra 'altro per la popolarità maturata con Bulli & Pupe, un musical di cui è stata protagonista nella stagione 2002-2003. Per questo suo ritorno all'Ariston, l'attrice ha tuttavia voluto cambiare il proprio look, scegliendo di abbandonare la storica nuance bionda e trasformandosi in una mora interessante. Un colore che abbinato al blu intenso dei suoi occhi, sembra proprio aver conquistato i fan: sui social sono stati infatti molti gli ammiratori a farle molteplici complimenti per la scelta di stile.

LA VITA E LA CARRIERA

L'attrice Serena Autieri è nata a Napoli nell'aprile del 1976 ed ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie agli studi di danza classica, recitazione e canto. Incide infatti il suo primo disco appena 22enne, dal titolo Anima Soul, ed in seguito si diploma nell'università partenopea in Architettura. Nel '98 la vediamo invece fra gli attori di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, nei panni di Sara De Vito. Un ruolo che assumerà per quasi duecento puntate e che la vedrà ritornare anche nella stagione 1999-2000. Diventa invece nel 2001 la valletta di Stranamore, il programma condotto da Alberto Castagna, ed allo stesso tempo inizia il lavoro in Vento di ponente, la fiction di Rai 2. Tre anni più tardi viene invece incaricata di rappresentare l'Italia al Columbus Day di New York e debutta sul grande schermo grazie al film di Marianna Sciveres dal titolo Sara May, dopo aver fatto parte del cast di diversi cortometraggi. Negli anni successivi alterna il lavoro per la tv a quello per il cinema, interpretando svariati ruoli in fiction come L'onore e il rispetto con protagonista Gabriel Garko e musical come Shakespeare in Jazz del 2006. Sei anni più tardi la troviamo invece fra i concorrenti di Tale e Quale Show, che la consacra alla vittoria e le permette di condurre due diversi programmi, al fianco di Massimo Giletti per Una voce per Padre Pio e di Amedeo Minghi per Cantare è d'amore.

