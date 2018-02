Sanremo 2018/ Abiti, vestiti e stilisti quarta serata: Moschino per Michelle Hunziker

Sanremo 2018, abiti, vestiti e stilisti quarta serata: Moschino per Michelle Hunziker, ancora Ermanno Scervino per Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino?

09 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2018 che, in queste sera, ha conquistato le prime pagine dei giornali e le varie trasmissioni televisive non solo per le canzoni, ma anche per i look sfoggiati sul palco del Teatro Ariston non solo dai conduttori Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, ma anche dai vari cantanti in gara. Tutti promossi, finora, soprattutto le donne Nina Zilli, Ornella Vanoni, Annalisa e Noemi che, pur restando fedeli a loro stesse, hanno scelto degli outfit eleganti ma che rispecchiano anche la loro personalità. Anche questa sera, gli occhi dei modaioli saranno concentrati su Annalisa che, rispetto alle sue precedenti partecipazioni al Festival, ha puntato su un look più rock con Dsquared2 che, nella serata dei duetti, vestirà anche il suo ospite Michele Bravi. Nina Zilli indosserà anche questa sera un abito di Vivienne Westwood così come il direttore artistico Claudio Baglioni che, per tutte e cinque le serate, ha scelto gli abiti di Ermanno Scervino.

IL LOOK DI MICHELLE HUNZIKER

Michelle Hunziker, nelle prime tre serate del Festival di Sanremo 2018, ha indossato abiti di Giorgio Armani, Alberta Ferretti e Trussardi. Finora, a conquistare il pubblico sono stati gli abiti di Armani che la showgirl ha sfoggiato nel corso della prima serata. Armani vestirà nuovamente Michelle nella serata finale mentre stasera a fasciare il fisico perfetto della Hunziker sarà Moschino. Per la serata dedicata ai duetti dei big e alla finale dei Giovani, Michelle ha scelto di affidarsi ad una casa di moda giovane che per lei ha scelto abiti fioriti e fuori dagli schemi tradizionali. Il look sarà completato dalle calzature firmate da Le Silla, Christian Louboutin e René Caovilla. Gioielli Tiffany & Co. Nel complesso, comunque, i look sfoggiati finora da Michelle Hunziker sono stati promossi a pieni voti sia dagli addetti ai lavori che dai telespettatori.

I LOOK DI PIERFRANCESCO FAVINO

Contrariamente a Claudio Baglioni che ha scelto un unico stilita per tutta la durata del Festival di Sanremo 2018, anche Pierfrancesco Favino, esattamente come Michelle Hunziker, ha scelto di affidarsi a più stilisti. Nel corso della prima serata, l’attore si è affidato all’eleganza di Giorgio Armani mentre nel corso della seconda serata a vestirlo è stato Ferragamo. Ieri, invece, gli abiti indossati da Favino erano firmati Ermenegildo Zagna. Cosa indosserà, invece, questa sera? Al momento non ci sono spoiler ma è probabile che Favino cambi ancora per poi tornare a Giorgio Armani nella serata finale come la Hunziker. Sugli outfit, tuttavia, che l’attore sfoggerà nella quarta e nella finale di Sanremo 2018, non ci sono ancora anticipazioni. Sicuramente, però, l’eleganza non mancherà.

