Sanremo 2018/ Cantanti big e finale giovani, diretta quarta serata: vincitore Nuove Proposte, duetti e ospiti

Festival di Sanremo 2018, anticipazioni e news quarta serata del 9 febbraio: proclamazione del vincitore Nuove Proposte, duetti dei Big in gara e ospiti, tutte le info.

09 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018

La quarta serata del Festival di Sanremo 2018 sta per avere inizio. Grande attesa questa sera, per l’appuntamento dedicato ai duetti tra Big e la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte. Claudio Baglioni tornerà sul palcoscenico del Teatro Ariston per la penultima volta e al suo fianco, ritroverà ancora Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, vera rivelazione del programma. Successivamente, spazio poi per il “Dopo Festival” con protagonisti Edoardo Leo e Sabrina Impacciatore nelle inedite vesti di conduttori. Anche questa seconda fase della kermesse, nonostante l’orario di messa in onda un poco scomodo, è riuscita a portarsi a casa ascolti di tutto rispetto. Questa 68esima edizione concentrata esclusivamente sulla musica, ha dato modo di mettere in evidenza solo gli aspetti canori della gara, evitando ospiti sterili e personaggi che poco potrebbero entrarci con la manifestazione. A seguire quindi, tutte le anticipazioni sulla quarta puntata di oggi, venerdì 9 febbraio.

Sanremo 2018, gli ospiti dei Big in gara

La penultima puntata del Festival di Sanremo si dividerà tra grandi ospiti e grande musica. In questa edizione firmata dal direttore artistico Claudio Baglioni, i 20 Campioni in gara reinterpreteranno le proprie canzoni, con possibilità di riarrangiarle, affiancati sul palcoscenico da ospiti d'eccezione italiani e stranieri. Nel corso della serata, inoltre, sarà decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte. Ecco tutti i nomi degli ospiti, nazionali e internazionali che accompagneranno i Big in gara:

Annalisa con Michele Bravi (brano in gara: "Il mondo prima di te"), Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré (brano in gara: "Il coraggio di ogni giorno"), Decibel con Midge Ure (brano in gara: "Lettera dal Duca"), Diodato e Roy Paci con Ghemon (brano in gara: "Adesso"), Elio e le Storie Tese con Neri per Caso (brano in gara: "Arrivedorci"), Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi (brano in gara: "Non mi avete fatto niente"), Giovanni Caccamo con Arisa (brano in gara: "Eterno"), Le Vibrazioni con Skin (brano in gara: "Così sbagliato"), Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell'Antoniano e Paolo Rossi (brano in gara: "Una vita in vacanza"), Luca Barbarossa con Anna Foglietta (brano in gara: "Passame er sale"), Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim (brano in gara: "Rivederti"), Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto (brano in gara: "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno"), Nina Zilli con Sergio Cammariere (brano in gara: "Senza appartenere"), Noemi con Paola Turci (brano in gara: “Non smettere mai di cercarmi”), Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi (brano in gara: "Imparare ad amarsi") Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri (brano in gara: "Il segreto del tempo"),

Red Canzian con Marco Masini (brano in gara: "Ognuno ha il suo racconto"), Renzo Rubino con Serena Rossi (brano in gara: "Custodire"), Ron con Alice (brano in gara: "Almeno pensami"), The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti (brano in gara "Frida (Mai, Mai, Mai)").

Le Nuove Proposte

Questa invece è la lista degli 8 giovani che gareggiano nella categoria Nuove Proposte e stasera, dopo tutte le loro esibizioni, uno di loro sarà il vincitore ufficiale della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Eva (Cosa ti salverà), Giulia Casieri (Come stai), Lorenzo Baglioni (Il Congiuntivo), Mirkoeilcane (Stiamo tutti bene), Mudimbi (Il Mago), Ultimo (Il ballo delle incertezze). Ci saranno anche Leonardo Monteiro (Bianca) e Alice Caioli (Specchi rotti) provenienti dal Concorso Area Sanremo.

Ospiti e programma della quarta serata

Durante la quarta puntata di stasera, sentiremo tutte le canzoni delle Nuove Proposte in gara che si giocheranno il gran finale. Sempre questa sera, ci sarà spazio per i duetti, le 20 canzoni dei campioni verranno presentate con uno o più ospiti o in una versione totalmente riarrangiata. Tra gli ospiti anticipati che saliranno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, mancano all'appello: Laura Pausini (ma lei è confermata per l'ultima serata di domani) e il trio formato da Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Tra gli altri, ci sarà certamente Antonella Clerici (ma anche lei, probabilmente saluterà il pubblico durante la finale) che dopo il Festival presenterà lo show "Sanremo young".

© Riproduzione Riservata.