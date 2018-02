Sanremo 2018, il Festival di Claudio Baglioni/ News live: le citazioni di Favino, il "grazie" alla Hunziker

Sanremo 2018: il pubblico si spacca sulle citazioni nascoste di Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni, la città ligure ringrazia Michelle Hunziker per le belle parole.

09 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Claudio Baglioni a Sanremo 2018

Il Festival di Sanremo 2018 di Claudio Baglioni, dopo le prime tre serate, ha i suoi vincitori: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. La showgirl svizzera e l’attore che, alla vigilia della famosa kermesse musicale avevano fatto torcere il naso a qualcuno, stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per non far rimpiangere i protagonisti del passato. Se di Michelle si conoscevano tutte le sue doti professionali, a sorprendere è soprattutto Favino che, dopo anni di cinema e teatro, si è messo totalmente in gioco in tv. Sul palco del Teatro Ariston, Pierfrancesco Favino canta, balla, tira fuori la sua ironia senza mai perdere la sua eleganza e raffinatezza. L’attore piace sempre di più al pubblico, soprattutto, a quello femminile e la coppia con la Hunziker funziona alla grande. Dopo i siparietti delle prime serate, dunque, i telespettatori di Raiuno sperano di avere nuove sorprese nella serata dei duetti e nella finalissima.

LE CITAZIONI DEI BRANI DI CLAUDIO BAGLIONI

Dopo aver aperto la terza serata del Festival di Sanremo 2018 sulle note della sua canzone “Via”, dopo l’esibizione delle nuove proposte, Claudio Baglioni dà vita ad un siparietto con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino sulle citazioni nascoste delle sue canzoni. Rivolgendosi a Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino dice: "Non vogliamo andare in paradiso se non si vede il mare" e "un cielo accenderanno comete come te". Claudio Baglioni, però, rivendica la paternità di quelle frasi contenute nella sua canzone “Noi no”. E Favino ribatte: “Le lettere dell’alfabeto quelle sono”. Il riferimento è al caso di Ermal Meta e Fabrizio Moro? Sui social, i fans dei due cantautori pensano di sì e non gradiscono il siparietto. A rimettere, poi, a posto le cose è il pubblico dell’Ariston che, alla lettura dei codici del televoto, esplode in un boato per la coppia Meta-Moro.

IL DUETTO DI FIORELLA MANNOIA E LAURA PAUSINI

Per la finalissima del Festival di Sanremo 2018, sul palco del Teatro Ariston, sono attesa Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Quest’ultima, una delle artiste italiane più amate e conosciute all’estero, dopo aver dato forfait la prima serata a causa di una laringite, è pronta a tornare sul palco dal quale la sua carriera ha avuto inizio. Per la finalissima, Claudio Baglioni sta cercando di organizzare un duetto tra le due artiste. “Mi piacerebbe proporre qualcosa, anche coi miei piccoli poteri di persuasione, e convincerle a fare qualcosa insieme“, ha dichiarato il direttore artistico in conferenza stampa. Fiorella Mannoia e Laura Pausini hanno inciso insieme “Quello che le donne non dicono” per la raccolta della Mannoia nel 2017. Le due artiste regaleranno lo stesso duetto al pubblico di Sanremo 2018?

LA CITTA’ DI SANREMO RINGRAZIA MICHELLE HUNZIKER

Durante la seconda serata del Festival di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker ha elogiato la città di Sanremo spendendo delle bellissime parole per la città ligure che, da 68 anni ospita la famosa kermesse musicale. “Qui si sta benissimo, farei un Festival al mese solo per tornare”, ha detto la Hunziker. A ringraziare Michelle per le belle parole è stato l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo: “Grazie ai conduttori e a Michelle per le belle parole nel giudizio dell’ospitalità nei confronti della nostra città - ha detto Sarlo sottolineando quanto sia importante la kermesse musicale per la città ligure - il Festival ha un ritorno eccezionale per una destinazione turistica come Sanremo”.

