Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker/ Sanremo 2018, “Rispondi con i documenti, non con una canzoncina”

Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker: Sanremo 2018, la giornalista non ha gradito l'esibizione contro la violenza sulle donne all'Ariston e chiede i documenti di Doppia Difesa

09 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Sanremo 2018, nel corso della terza serata di giovedì 8, ha offerto un serio spunto di riflessione per la lotta contro la violenza sulle donne. Un gruppo di artiste è salito sul palco dell'Ariston per cantare il proprio inno a sostegno del gentil sesso. Michelle Hunziker, padrona di casa della kermesse festivaliera, visibilmente emozionata si è unita al coro: "Portare la femminilità su questo palco era un mio sogno. Questa battaglia dobbiamo farla tutti, uomini e donne. L’unione fa la forza". Con l'avvocato Giulia Bongiorno, la presentatrice svizzera ha fondato Doppia Difesa, un'associazione, senza scopo di lucro, che aiuta tutte le donne in difficoltà. Non sono mancati i commenti delle cantanti sui social dopo l'esibizione. Giovanna D'Angi ha postato una foto con la showgirl: "Credo che i nostri visi parlino chiaro... grandissima emozione!!! Grazie infinite @therealhunzigram e sono sicura che non finisce qui... #sanremo2018 #festival #michellehunziker #giovannadangi". Ed ancora, le emozioni a caldo della vocal coach Monica Magnani: "...il privilegio di essere al tuo fianco, il privilegio di essere donne. Unite #therealhunzigram #sanremo2018. Un messaggio diretto che arriva dirtto al cuore del pubblico, una carezza che ti travolge emotivamente. Sarà stato così per tutti?

Selvaggia Lucarelli, però, non sembra aver particolarmente gradito la performance, promossa da Michelle Hunziker, per la lotta ad ogni tipo di violenza sul gentil sesso. Ecco cosa ha postato la giornata sul proprio acconunt Twitter: "In un paese normale, se un quotidiano nazionale ti chiede di mostrare bilanci e lista delle cose fatte dalla tua associazione in difesa delle donne, rispondi con dei documenti, non con una canzoncina sul palco. #sanremo2018". Lo scontro è ancora aperto, a quanto pare! Solo qualche settimana fa, la blogger aveva denunciato la mancanza di risposta al centralino di Doppia Difesa e che l'iniziativa fosse carica di “disservizi oggettivi, reali e documentati". La Lucarelli, a questo punto, ha chiesto di visionare i conti ed il bilancio dell'associazione (fondata, a suo dire, solo per fare, 'bella figura') ricevendo, però, un secco no da parte delle dirette interessate: "Io comunque volevo ricordare a Michelle Hunziker e all’avvocato Bongiorno, che stiamo aspettando con serenità il bilancio di Doppia Difesa e gli investimenti della fondazione nonché la lista delle assistenze legali fornite. Perché non rispondono a una richiesta di trasparenza?" Siamo di fronte alla resa dei conti?!

In un paese normale, se un quotidiano nazionale ti chiede di mostrare bilanci e lista delle cose fatte dalla tua associazione in difesa delle donne, rispondi con dei documenti, non con una canzoncina sul palco. #sanremo2018 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 8 febbraio 2018

