THE KOLORS DUETTO CON TULLIO DE PISCOPO E ENRICO NIGIOTTI/ Frida, un trionfo di tamburi (Sanremo 2018)

The Kolors duetteranno con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti sulle note di “Frida (mai, mai, mai)” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

09 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

The Kolors a Sanremo 2018

Tra i favoriti alla vittoria finale spiccano i The Kolors, la band musicale nata dalla trasmissione Amici nel 2015. Per la serata dei duetti prevista per venerdì 9 febbraio il gruppo pop rock partenopeo ha deciso di esibirsi con due grandi artisti del panorama musicale italiano, seppur diversi stilisticamente, come Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti. I The Kolors e Tullio De Piscopo avevano già avuto il piacere di collaborare nel gennaio del 2017, in occasione di un'esibizione straordinaria offerta all'interno del programma condotto da Paolo Bonolis Music, in cui i quattro artisti napoletani si erano esibiti nel brano “Money” dei Pink Floyd. È inedita, invece, la collaborazione con Enrico Nigiotti, col quale condividono però il percorso artistico della scuola di Amici. La presenza di Tullio De Piscopo, uno dei percussionisti italiani più noti a livello internazionale, non farò altro che enfatizzare e rendere ancora più suggestiva la performance musicale del brano “Frida”, che già di per sé può contare su percussioni decise e possenti. La presenza di Enrico Nigiotti (che oltre ad essere un eccellente cantante è anche uno straordinario chitarrista) porterà invece al brano un suono più melodico, soprattutto nella prima parte.

FRIDA CONQUISTA LA CLASSIFICA

Dopo la loro prima esibizione i The Kolors sono riusciti a conquistare la parte più alta della classifica. Il loro brano "Frida" è uno dei più orecchiabili delle canzoni in gara quest'anno e, non a caso, è già uno dei brani sanremesi più proposti nelle principali emittenti radiofoniche italiane. L'ottimo riscontro della giuria demoscopica potrà senz'altro essere ribaltato o confermato nelle serate successive ma ciò che è certo è che la collaborazione con due grandi artisti come Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti renderà ancora più incisiva la performance artistica dei The Kolors, che già da soli riescono ad essere padroni del palco in maniera sensazionale, ricordando a tratti lo stile delle grandi band pop rock internazionali.

PRIMA VOLTA A SANREMO PER NIGIOTTI

Enrico Nigiotti è reduce dal grande successo di X Factor che gli ha permesso di tornare a calcare nuovamente i palcoscenici che contano, dopo aver partecipato al Amici nel 2010. Arrivato sul podio dei migliori di X Factor 2017, il suo ultimo brano dal titolo L'amore è ha riscosso un successo strepitoso, conquistando il cuore di tantissimi fan in giro per l'Italia. La canzone, uscita l'8 dicembre, nel giro di pochi giorni si è aggiudicata un Disco di platino. Tullio de Piscopo è invece uno dei musicisti e cantanti italiani più noti al mondo, soprattutto per le sue straordinarie doti di batterista e percussionista. Il suo ultimo album risale al 1999. Negli ultimi anni infatti, Tullio De Piscopo ha collaborato con grandi artisti italiani di fama internazionale, primo fra tutto il suo grande amico Pino Daniele, ma ha abbandonato momentaneamente le scene musicali a causa di una lunga malattia che, per fortuna, è riuscito a superare.

© Riproduzione Riservata.