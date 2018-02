UN POSTO AL SOLE/ Gaetano Prisco viene arrestato? Salvo prende la sua decisione (Anticipazioni 9 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 9 febbraio: Gaetano viene arrestato grazie all'intervento di Salvo? Il periodo di prova di Anita al Vulcano si dimostra più difficile del previsto.

09 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole. La soap partenopea concederà ampio spazio alle indagini di Giovanna e al tentativo di convincere Salvo a collaborare con la polizia. Dopo vari tentativi andati a vuoto, la poliziotta riuscirà a raggiungere l'obiettivo prefissato: il rapitore di Bianca accetterà di raccontare tutto quello che sa sul padre, lasciandolo inevitabilmente al suo destino. Arriverà finalmente il momento della verità per il pericoloso usuraio? Gaetano verrà arrestato? La resa dei conti sembra vicina per una trama che tiene banco ormai da diversi mesi e che ha portato alla rottura tra Franco e Angela. La coppia negli ultimi giorni sembra avere parzialmente appianato le divergenze e i fan di Upas sperano di rivederli nuovamente insieme, pronti a dare un'altra opportunità al loro rapporto. Ma dopo numerosi colpi di scena, sarà davvero possibile dare tutto per scontato?

Un posto al sole: sarà amore tra Patrizio e Anita?

Nell'episodio odierno di Un posto al sole verrà concesso ampio spazio alle giovani generazioni, a partire da Rossella, sempre più invaghita di Diego. Sebbene tra loro non sia ancora accaduto qualcosa di esplicito, la figlia di Silvia si sentirà amareggiata davanti alla decisione dell'amico di allontanarsi da lei. Un fatto inspiegabile, ma che dimostrerà la presenza di veri sentimenti: il giovane sta solo cercando di non far soffrire il fratello Patrizio? Nel frattempo, quest'ultimo proseguirà la sua collaborazione con Anita al Vulcano. La giovane è stata assunta e dovrà affrontare il temuto periodo di prova. Patrizio sarà duro con lei, mentre Vittorio cercherà di correre il suo soccorso, sempre più invaghito della giovane che ha permesso a Luca Grimaldi di vincere il processo. Filippo sarà più che mai coinvolto dal suo lavoro in Borsa e terrà sotto controllo il capitale investito: sarà presto chiamato a fare i conti con una nuova delusione?

