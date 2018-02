UNA VITA / Il bacio saffico di Cayetana all'amica Teresa (Anticipazioni 9 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 9 febbraio: Cayetana bacia l'amica Teresa. Quali sono le sue vere intenzioni? Felice cede ancora alla passione per Huertas.

09 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La puntata di Una Vita segnerà un momento particolare per gli sviluppi delle trame. Già da qualche giorno abbiamo notato un certo avvicinamento di Cayetana nei confronti di Teresa: è vero che le due donne sono amiche da tempo e si fidano completamente l'una dell'altra (è un grave errore?) ma è altrettanto vero che la Sotelo Ruz ha cominciato a mostrare una sorta di fissazione nei confronti della persona a lei più cara al mondo. La vorrebbe sempre al suo fianco e continuerà a dirle di non poter vivere senza di lei. La questione subirà una piega inaspettata nella puntata odierna, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa, infatti, Cayetana continuerà a proclamare il suo amore per la maestra arrivando ad avvicinarsi a lei e a baciarla sulla bocca. Si tratterà solo di un bacio saffico o sarà questo il preludio di un sentimento amoroso? Ma per Teresa sarà un altro l'argomento di preoccupazione: nonostante le attenzioni di Fernando, infatti, continuerà a pensare a Mauro, l'unico uomo che abbia mai amato.

Una Vita: Celia si sta innamorando di Cruz?

Nelle ultime puntate di Una Vita abbiamo visto Felipe fare un passo indietro, nella speranza di riuscire a farsi perdonare da Celia per il tradimento subito. L'avvocato sarà pronto a porre fine per sempre alla sua relazione con Huertas e chiederà a quest'ultima di incontrarsi nel loro nido d'amore. Le annuncerà che i loro incontri segreti dovranno giungere al termine ma la situazione ben presto sfuggirà di mano ad entrambi: la domestica accuserà il suo amante di non essere abbastanza virile e lui, per dimostrare il contrario, finirà per trascorrere nuovamente la notte in sua compagnia. Tali nuovi momenti di passione causeranno il ritardo dell'avvocato alla festa della famiglia Valverde. Celia sarà delusa per l'assenza del marito ma allo stesso tempo avrà altro a cui pensare: qui, infatti, rivedrà Cruz, l'uomo che solo qualche giorno prima l'aveva soccorsa quando si era sentita male. E la passione tra loro sarà evidente...

