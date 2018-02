Ultimo, Niccolò Moriconi/ Video, Il ballo delle incertezze: il favorito (Nuove proposte, Sanremo 2018)

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha portato sul palco dell'Ariston "Il ballo delle incertezze". Stasera sarà eletto il vincitore tra le Nuove Proposte di Sanremo 2018.

Ultimo

Il ballo delle incertezze è la canzone che Ultimo ha scelto per il suo debutto al Festival di Sanremo 2018. Scritto da Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, il brano del giovanissimo artista romano rappresenta una denuncia delle proprie fragilità, dal sound pop che lo stesso Ultimo ha voluto dedicare a chi si ritrova costantemente in bilico fra un passato ormai perso ed un futuro che sembra non arrivare mai. Una denuncia che si conclude con un moto di ribellione, arricchito dal ritmo del tutto diverso della seconda parte del testo, dove la voce del cantautore grida la determinazione di chi ha deciso di far parlare il proprio silenzio. Un'esibizione di sicuro degna di nota quella di Ultimo, che ha dimostrato al tempo stesso perché Fabrizio Moro, in gara al fianco di Ermal Meta, lo abbia voluto per gli opener dei suoi stessi concerti. Impossibile non notare la forte assonanza fra i due artisti, accomunati anche da testi profondi in cui raccontano diverse trasformazioni dell'animo umano. La giuria demoscopica sembra tuttavia non aver gradito del tutto la canzone di Ultimo scegliendo per lui un secondo posto, subito dietro il più vincente Mudimbi.

IL FAVORITO DA I BOOKMAKERS

I bookmakers parlano chiaro: il vincitore del Festival di Sanremo 2018 sarà Ultimo. Quotato in forte vantaggio rispetto agli altri concorrenti, il cantautore romano ha dalla sua parte 2.25 punti assegnati dalla Snai e 2.30 da Eurobet, che lo rendono automaticamente il super favorito delle Nuove Proposte. La classifica parziale della terza serata, ottenuta grazie alla votazione della giuria demoscopica, sembra tuttavia non aver giocato a vantaggio di Ultimo, che è riuscito solo ad ottenere un secondo posto. È possibile però che la finalissima lo veda salire di un gradino ancora, soprattutto perché i votanti potranno ascoltare il suo brano ancora una volta ed un contesto più ampio che vedrà l'intervento di tutte e otto le Nuove Proposte. I fan e i telespettatori più giovani di Sanremo 2018 intanto sembrano aver gradito del tutto la performance di Ultimo, che è già riuscito a conquistarsi un nutrito fandom al seguito. Del resto Ultimo è dato come favorito da diversi giorni e la sua posizione non è mutata in seguito alla performance di ieri. Riuscirà a superare i rivali che sono arrivati al primo posto nelle classifiche parziali? A giudicare dal sostegno dei fan sui social sembra proprio che il televoto potrebbe giocare fortemente a favore di Ultimo. Intanto il cantante si prepara ad affrontare il suo Instore Tour 'Peter Pan' con cui presenterà il suo ultimo disco e che partirà il prossimo 12 febbraio da Roma per concludere con la tappa di Piacenza di metà marzo.

