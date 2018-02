Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma, Giorgio e Tina: critiche e proposta alla redazione! (Trono Over)

09 febbraio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari, Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Tina Cipollari, Gemma Galgani e Giorgio Manetti: un trio che, inevitabilmente, continua ad essere grande protagonista nello studio di Uomini e Donne. Nel bene e nel male, la storia tra Gemma e Giorgio e le continue intrusioni di Tina Cipollari fanno discutere e dividere il pubblico del Trono Over. Che che però sembra mettere tutti d'accordo è la ripetitività che sta caratterizzando il programma negli ultimi mesi. Tra addii e ritorni, Gemma e Giorgio sono sempre al centro dello studio di Canale 5 portando alla mente ricordi di una storia che è finita ormai due anni fa ma che la Galgani spera ancora di rivivere. Scene che portano il popolo del web a scagliarsi contro la redazione di Uomini e Donne - "Ma basta con Gemma e Giorgio, ma esistono solo loro in studio? Possibile che dobbiamo assistere sempre alle stesse scene? La redazione dovrebbe proporci qualcosa di nuovo!" - scrive infatti una spettatrice a casa tra molti.

TINA CONTRO GEMMA AL TRONO OVER: IL PUBBLICO RUMOREGGIA

Ma a destare le maggiori critiche sono le scene, spesso spiacevoli, che hanno come protagoniste le due dame. Tina Cipollari è solita attaccare Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne, irata di fronte al suo "elemosinare amore" a Giorgio Manetti come ad altri. Questo suscita scontri di fuoco che in alcuni casi hanno visto le due dame arrivare quasi alle mani. Ma non è tutto: parole come "cretina", "scema", "squilibrata" o ancora attacchi come "ti do un ceffone" sono parole spesso uscite dalla bocca della Cipollari e che hanno indignato i telespettatori, convinti che "Tina è davvero eccessiva, talvolta addirittura volgare! Ma che scene sono queste? Maria De Filippi dovrebbe evitare che si arrivi a questa violenza gratuita!".

