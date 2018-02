Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Anna e Giorgio fanno pace: scoppia la polemica! (9 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 9 febbraio in onda il trono over. Anna Tedesco e Giorgio Manetti hanno fatto pace dopo la lite, ancora problemi invece per Ida e Riccardo...

09 febbraio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Anna Tedesco

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la seconda parte del Trono Over. Dopo le lacrime di Gemma per Giorgio, oggi Manetti è ancora protagonista quando Maria De Filippi svela che lui e Anna Tedesco hanno fatto pace in occasione del compleanno della mamma del cavaliere. Anna spiega infatti di averlo chiamato e di aver avuto la possibilità di fare gli auguri alla signora. Una rivelazione che scatena i sospetti di Gemma Galgani che continua a credere che tra loro due c’è una storia. Questo scatena una nuova discussione in studio, mentre Gianni Sperti sostiene che tra i due non ci sia solo amicizia. Al centro dello studio torna poi la bella Ida per la quale, nella scorsa puntata, era arrivato Gianluca.

UOMINI E DONNE, IDA E RICCARDO IN CRISI: CONOSCENZA VERSO LA CHIUSURA?

I due si sono sentiti ma la dama rivela che si aspettava un corteggiamento più serrato da lui che dichiara invece di non aver avuto la possibilità di incontrarla di persona neppure una volta. Ida comunque non vuole continuare con lui, così chiude. Entra però Riccardo che, per la scelta di frequentare Gianluca, ci è rimasto davvero molto male cosa che lo ha allontanato da lei. La dama non si sente sicura di chi ha di fronte, Riccardo le piace così Tina la invita a conoscere solo lui e smettere di conoscere altre persone. Riccardo però continua ad avere dubbi e vuole sapere anche come sia andata a finire con Angelo, quest’ultimo risponde di essere andato a fare colazione con lei cosa che dà nuovi dubbi a Riccardo. Tocca a Sossio poi sedere al centro dello studio: sta conoscendo Melania e se ne dice contento.

