Uomini e Donne/ Paolo e Angela, parla Marianna Acierno: "La scelta? Ci ho sperato..." (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marianna Acierno sarà la nuova tronista dopo la non scelta di Paolo Crivellin? Ecco la risposta dell'ex corteggiatrice.

09 febbraio 2018 Anna Montesano

Marianna Acierno

Mentre la storia tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin continua a gonfie vele, il pubblico di Uomini e Donne inizia a chiedersi se il prossimo trono potrebbe avere come protagonista la non scelta di Paolo, Marianna Acierno. Tantissimi i commenti di supporto per la corteggiatrice che è molto piaciuta, soprattutto alla fine del suo percorso, quando ha mostrato una forte sensibilità. Un comportamento quello di Marianna che ha portato il pubblico a dichiarare di volerla sul trono; ma cosa ne pensa Marianna? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo svela nel corso di un'intervista rilasciata a Isa e Chia, dove dichiara: "In questi mesi ho capito che Uomini e Donne è un programma molto impegnativo, non solo a livello pratico di tempo, ma soprattutto a livello emotivo" dichiara.

MARIANNA ACIERNO: "LA SCELTA DI PAOLO? ME L'ASPETTAVO MA..."

Ecco perchè Marianna aggiunge: "Prima di accettare una proposta del genere, se mai mi venisse fatta, dovrei proprio fare un’analisi profonda su me stessa e capire se mi sento pronta nuovamente a liberarmi del mio scudo ed affrontare un’esperienza del genere, perché credo che tutte le persone che lavorano per questo programma fanno un lavoro che dire eccelso è poco, sono persone meravigliose e credo che andare lì e poi non essere pronta per un’esperienza del genere non sia giusto". Marianna, nel corso dell'intervista, svela anche qual è stata la sua reazione alla scelta di Paolo Crivellin, ricaduta sulla rivale: "Mi aspettavo di non essere la scelta, e soprattutto sono stata tutti i giorni precedenti al fatidico giorno ad auto convincermi che non sarei stata io la prescelta, proprio per cercare di non rimanerci troppo male. Quest’esperienza però mi ha insegnato che nonostante io con il cervello cerchi di comandare le mie sensazioni e i miei sentimenti, alla fine per come sono stata dopo mi rendo conto che io fino all’ultimo ci ho creduto".

