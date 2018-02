Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico del 9 febbraio: Paolo e Angela ospiti in studio?

Nuova registrazione per il trono classico di Uomini e donne sotto l'occhio attento di due ospiti speciali come Paolo Crivellin e la sua Angela? Ecco le ultime anticipazioni

09 febbraio 2018 Hedda Hopper

Paolo Crivellin e Angela, Uomini e donne

La registrazione lampo del trono classico dei giorni scorsi non ha regalato molte emozioni al pubblico di Canale 5 ma sicuramente oggi le cose potrebbero andare diversamente. I nuovi tronisti tornano in studio per una nuova registrazione che si terrà oggi dalle 16.00 in poi e in cui avremo modo di vedere le nuove esterne dell'ultimo arrivano, Mariano Catanzaro, ma anche le nuove di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. La puntata registrata oggi potrebbe andare in onda addirittura i primi di marzo ad un passo dagli ultimi colpi di coda prima di iniziare a parlare di scelte. Le nuove troniste hanno preso il loro posto in studio ormai da tre mesi e presto proprio per loro potrebbe già arrivare il momento di alzare il velo sui propri sentimenti e iniziare ad eliminare chi davvero è poco interessante ai loro occhi. Sullo sfondo rimane il non pervenuto Nicolò Brigante. Il tronista non ha fatto breccia nel cuore del pubblico e, tranne qualche piccola lite, sembra davvero che il suo percorso sia uno dei meno interessanti di questa seconda parte di edizione.

PAOLO E ANGELA OSPITI IN STUDIO?

La nuova registrazione di Uomini e donne potrebbe regalare al pubblico anche due ospiti importanti ovvero la neo coppia nata sotto l'occhio delle telecamere del programma. Paolo Crivellin e la sua Angela potrebbero essere in studio oggi pomeriggio per la loro prima ospitata ufficiale dopo la loro rocambolesca scelta. In effetti, Paolo ha raggiunto la sua corteggiatrice lontano dagli studi di Uomini e donne e il loro ritorno in coppia potrebbe sigillare in modo ufficiale il loro amore. I fan saranno accontentati magari anche con un bel ballo e i petali rossi? I due in effetti sembrano essere insieme e Angela ha mostrato sui social uno scorcio di città che sembra essere proprio Roma, una conferma o solo una coincidenza?

