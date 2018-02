Vincitore Sanremo giovani 2018/ Chi è? Nuove proposte, la finale: Ultimo è il più accreditato alla vittoria

Vincitore Sanremo giovani 2018: chi vincerà la finale tra le nuove proste in gara? Ultimo è il più accreditato alla vittoria finale: in pole Mirkoeilcane e Alice Caioli.

09 febbraio 2018 Valentina Gambino

Vincitore Nuove Proposte

Ultimo, il giovane cantautore che ha ricevuto anche la benedizione di Fabrizio Moro, è considerato il favorito assoluto per la vittoria di Sanremo Giovani 2018. Tuttavia, non è da escludere una sorpresa che potrebbe arrivare da Alice Caioli. Con il brano “Specchi rotti”, la giovane cantautrice racconta il difficile rapporto con il padre fatto di contrasti ma anche di emozioni sincere. Un testo importante per Alice Caioli che, sul palco del Teatro Ariston, ha anche sfoggiato la sua bellissima voce. La sua vittoria, dai bookmakers è quotata a 4,00, dietro al favoritissimo Ultimo la cui vittoria è data a 2,25 e a Mirkoeilcane la cui vittoria, invece, è quotata a 3,25. Anche quest’ultimo, dunque, potrebbe ribaltare i pronostici della vigilia e portare a casa la vittoria con un testo davvero forte. Il vincitore di Sanremo Giovani 2018, dunque, non è per nulla scontata. Anche per i giovani, cambia la modalità di voto. Questa sera, infatti, a votare sarà il pubblico con il televoto che vale per il 50%, la sala stampa per il 30% e gli Esperti che prendono il posto della giuria demoscopica il cui voto vale per il 20%.

Chi sono le Nuove proposte di Sanremo Giovani

Chi sarà il vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018? Eccovi nel frattempo, la lista degli otto giovani artisti che questa sera affronteranno il palcoscenico del Teatro Ariston per l’ultima volta. Nel corso della prima serata di oggi, venerdì 9 febbraio, sarà proclamato il vincitore della 68esima edizione del Festival della musica italiana condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Mudimbi con il brano "Il Mago", Mirkoeilcane con il brano "Stiamo tutti bene", Alice Caioli con il brano "Specchi rotti", Eva con il brano "Cosa ti salverà", Lorenzo Monteiro con il brano "Bianca", Giulia Casieri con il brano "Come stai?", Ultimo con il brano "Il ballo delle incertezze" e Lorenzo Baglioni con il brano "Il congiuntivo". Tra di loro ci sarà il trionfatore assoluto della kermesse che poi si esibirà nuovamente a fine serata ed anche durante la puntata del dì di festa di Domenica In. Nel frattempo, le previsioni web e dei bookmakers, hanno pronosticato la vittoria di Ultimo.

Sanremo 2018, Nuove Proposte: vince Ultimo?

Chi è Ultimo? Il cantante è il volto maggiormente accreditato per la vittoria finale. 21 anni romano, il suo vero nome è Niccolò Moriconi. Il cantante compone musica da quando aveva 13 anni e, intervistato per Donna Moderna, a tal proposito ha voluto aggiungere: "Ma le prime erano un giro di do e scrivevo “mi manchi”. Si matura in base alle cose che si ascoltano, perdendo la paura di dire determinate cose". Poi ha confessato le sue aspettative per Sanremo: "Non lo vivo come se stessi trovando un tesoro. È importante, ho insistito io per andarci, ma non è che ci si gioca la vita a Sanremo. Importa il percorso che c’è fuori". Successivamente Ultimo ha confessato di essere un grande estimatore di Fabrizio Moro e di sperare di poterlo incontrare: "Siamo dello stesso quartiere di Roma, sono prima di tutto suo fan. Tolta la parte artistica, lui è come me". Buone possibilità di vittoria anche per Leonardo Monteiro, ex amico di Maria con un passato da ballerino. Intervistato dallo stesso portale, ha affermato che per lui Sanremo rappresenta una partenza e tra il canto e il ballo cosa sceglierebbe? "Con la danza mi sentivo gratificato, con il canto sento di poter esprimere completamente le mie emozioni", ha confessato.

Occhi puntati anche su Eva e Lorenzo Baglioni

Tra le Nuove Proposte, ci sono importanti aspettative anche per Eva, ex concorrente di X Factor uscita fuori dalla categoria diretta da Manuel Agnelli. La giovane in gara con il brano dal titolo "Cosa ti salverà", ha già avuto notevoli riconoscimenti artistici aprendo i concerti di Carmen Consoli, Max Gazzè e Afterhours. Di cosa parla la sua canzone? "Dell’essere davvero felici per noi, a prescindere da chi vorremmo essere o chi siamo", confessa intervistata da donnamoderna.com. Poi ammette che il palcoscenico di Sanremo è molto importante e racconta la sua agitazione: "Non ho trucchi antistress. Sto imparando a convivere con l’ansia". Attenzione anche per Lorenzo Baglioni con “Il congiuntivo”: "L’omonimia con Baglioni è curiosa, è vero, ma io ho imparato a gestirla fin da piccolo. Ricordo un viaggio studio in Irlanda dove per rimorchiare più possibile spacciai la notizia di essere suo nipote… Non funzionò molto, ma non per causa sua", ha confessato ironicamente intervistato da Vanity Fair.

