WILD WILD WEST/ Su Italia 1 il film con Will Smith e Kevin Kline (oggi, 9 febbraio 2018)

Wild Wild West, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Will Smith, Kevin Kline e Salma Hayek, alla regia Barry Sonnenfeld. La trama del film nel dettaglio.

09 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Italia 1

NEL CAST WILL SMITH

Wild Wild West, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 23.30. Una pellicola d'azione e comica che è stata affidata alla regia di Barry Sonnenfeld e vanta la presenza nel cast di attori protagonisti di un grande personaggio del cinema a stelle e strisce come Will Smith. Al suo fianco troviamo Kevin Kline, Salma Hayek, Kenneth Branagh, M. Emmet Walsh e Musetta Vander. L'intera trama trae ispirazione da una famosa serie televisiva andata in onda intorno alla fine degli anni 50 dal titolo Selvaggio West. Tuttavia il film se ne discosta ampiamente per le numerose rivisitazione in chiave fantasy. Il personaggio protagonista di James "Jim" West è stato interpretato da un giovanissimo Will Smith che ha tra l'altro composto ed interpretato il brano che fa da colonna sonora al film e che porta lo stesso titolo della pellicola. Il singolo Wild Wild West scalè le hit parade di tutto il mondo, diventando in brevissimo tempo un vero e proprio tormentone.

WILD WILD WEST, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

James West e Artemius Gordon sono due agenti a cui viene affidato l'arduo compito di braccare e catturare uno dei criminali più spietati e ricercati d'America. L'uomo risponde al nome di Arliss Loveless, un astuto scienziato senza scrupoli che ha intenzione di attaccare il cuore degli Stati Uniti poco dopo la fine della secessione americana. A tal proposito sta lavorando alla costruzione di un potente marchingegno, noto come la Tarantola. L'agente James West ha inoltre un conto in sospetto con Arliss, colpevole di aver ucciso la sua famiglia e distrutto il suo villaggio. Nel corso dell'avventura al duo formato da West e Gordon si aggiungerà anche Rita Escobar, un'affascinante giovane donna sulle tracce di uno degli scienziati reclutati da Loveless. Riusciranno i nostri eroi a frenare i piani di distruzione progettati da Arliss Loveless?

