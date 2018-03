AGENTS OF SHIELD 5/ Anticipazioni dell'1 marzo 2018: si ritorna nel passato?

Agents of SHIELD 5, anticipazioni dell'1 marzo 2018 in prima Tv assoluta su Fox. May trova il modo per riattivare lo Zephyr. Daisy in lotta con Sinara.

Agents of SHIELD 5, in prima tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella seconda serata di oggi, giovedì 1 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta. Sarà l'8°, dal titolo "I migliori piani". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Robin (Willow Hale) rivela a May (Ming-Na Wen) di averla cercata a lungo e di aver già previsto tutto molti anni prima. Nel frattempo, Kasius (Dominic Rains) organizza la cattura degli umani e decide di punire tutti gli esseri umani della Stazione per la loro disobbedienza. Toglie infatti acqua e corrente a tutti, riuscendo a scatenare una vera e propria rivolta. Alcuni iniziano ad accusare Flint (Coy Stewart) di esserne responsabile e solo Mack (Henry Simmons) riesce ad impedire il peggio. Coulson (Clark Gregg) cerca invece di capire di più da Robin su come impedire l'apocalisse, ma la donna è come se fosse ancora la bambina che ha incontrato Fitz diversi anni prima.

La veggente è sicura che solo Coulson possa mettere a posto i pezzi e gli rivela anche la data in cui la Terra cesserà di esistere. Enoch (Joel Stoffer) sottolinea invece che il dono di Robin è importante, ma che non esiste alcun modo per riuscire a forzarla a parlare. Nel passato alternativo, Fitz, May e Jemma (Elizabeth Henstridge) discutono della possibilità di creare una macchina del tempo per evitare la distruzione del mondo. Nel presente, Mack, Jemma e Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) cercano un modo per difendersi dagli altri umani, quando scoprono che Kasius ha liberato gli scarafaggi alieni nel piano in cui si trovano. Samuel Voss (Michael McGrady) consegna poi un pezzo di monolito a Coulson, mentre Jemma cerca un modo per estrarre l'inibitore dal collo di Daisy (Chloe Bennet). La squadra scopre infine che il monolito si incastra nello Zephyr assieme ad altri pezzi e che solo così è possibile tentare di tornare nel passato. Diversi anni prima, Yo-Yo decide di non aspettare e di affrontare i Kree, mentre Robin continua a ripetere che Mack tornerà per salvare Flint, anche se l'agente è morto tempo prima.

Deke (Jeff Ward) invece realizza che Voss ha mentito sul padre, visto che il monolito era uno dei ricordi più preziosi della madre, ma l'uomo lo colpisce. Nel passato, Fitz va su tutte le furie perché non potrà mai impedire la morte dei suoi cari e di Jemma, mentre Robin parla di quella di Daisy. Nel presente, l'Inumana viene attaccata da Voss e dai suoi uomini e Robin viene uccisa per impedire che dia tutte le risposte. La veggente fa in tempo a rivelare May che in passato è stata lei a crescerla e che le aveva detto di riferirle come avrebbe potuto salvare il mondo solo quando sarebbe arrivata la fine. May realizza così il piano per impedire la distruzione, ma ha bisogno anche di sapere chi è Flint. Altrove, Kasius invia Sinara in superficie perché si metta sulle tracce della squadra e uccida tutti i sopravvissuti.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 MARZO 2018, EPISODIO 9 "I MIGLIORI PIANI"

Nell'episodio di oggi, la squadra dovrà vedersela con la tempesta di gravità prevista da Robin e fare di tutto per ripristinare lo Zephyr. May svela inoltre al resto del gruppo quali sono state le ultime parole della veggente e come potranno impedire la distruzione della Terra. Usando il frammento di monolito, Flint può infatti ricreare le parti mancanti e permettere allo SHIELD di andare indietro nel tempo. Fitz e Simmons trovano inoltre il gravitonium sullo Zephyr e capiscono che i disegni sono opera dello stesso scienziato. Alla Stazione, Mack, Flint e Yo-Yo cercano invece di guadagnare terreno e conquistare il controllo dei livelli inferiori. Kasius intanto rresuscita Tess e la invia dai sopravvissuti perché esponga loro le sue richieste, minacciando di uccidere tutti con degli esplosivi. Mack e Yo-Yo sfruttano però la notizia per piazzare degli ordigni al livello 35, dove Kasius alleva gli Inumani. Nel frattempo, Daisy ha un ultimo scontro con Sinara.

